إطلاق مجامع تصديرية نسائية لأول مرة في تونس

وأوضح بن حسين خلال إستضافته في برنامج اكسبرسو أنّ هناك مسارا كاملا تم وضعه منذ أكثر من سنة لعدد من المؤسسات التي إنتظمت في شكل تجمعات إقتصادية تقوم بأعمال وتشبيك علاقات مهنية في إفريقيا جنوب الصحراء.

قال رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إن هناك عديد الإشكاليات التي تعترض المصدرين، وقد تم تشخيصها خاصة المتعلقة بالصعوبات اللوجستية في الولوج إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء التي تعد صعبة مقارنة بأوروبا كما أن القوانين مختلفة.

وأكّد بن حسين أن مركز النهوض بالصادرات رافق هذه المؤسسات في عديد اللقاءات المهنية والزيارات لرجال الأعمال حيث تمكنت من عقد شراكات وطلبيات والقيام بأعمال ناجحة، “وبالتالي إنطلقت تجربة التجمعات النسائية التي تديرها النساء أو تم بعثها من قبل نساء”.

وأضاف “هناك مسار كامل بدأ بـ 100 إمرأة تم تكوينهن وتدريبهن ومرافقتهن لتكون النتيجة 4 تجمعات تصديرية نسائية ناشطة في 4 قطاعات تشمل الفلاحة والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الحرفية والخدمات الموجة لفائدة المؤسسات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأكّد محدثنا أنّ هناك عملا علميا تم القيام به مع خبارء بناء على التشخيص والإشكاليات والقدرة التصديرية، مبينا أنّ التجمع في إطار مجموعة يزيح عديد العراقيل ويسهل وصول هذه المؤسسات للأسواق الإفريقية بإعتبار أنّ طلبات العروض للمشاركة صعبة.

وشدد بن حسين على أنّ العمل يقام في إطار منظم وبأهداف ورؤية واضحة على أن تقع متابعة المبادرة وتقيمها.

وأوضح رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات أنّ هذه المؤسسات لها تفرعات عديدة أي أنها تشمل عديد المجالات وتمس مختلف القطاعات وتغطي أغلب الأنشطة.

وأشار إلى الصعوبات التي تواجه عديد الحرفيات في علاقة بترويج منتوجاتهن، مبينا أنّ مركز النهوض بالصادرات له آلية دعم المصدرين عبر صندوق النهوض بالصادرات غير أنّ القانون لا يسمح بدعم الجمعيات.

وأضاف “إنتظامها في شكل تجمعات إقتصادية يعطيها صبغة تجارية ويصبح بإمكانها التمتع بالدعم الإقتصادي من مركز النهوض بالصادرات”.

وبيّن بن حسين أنّ المركز يدعم الأنشطة الترويجية للمؤسسات المقدرة عددها بـ 52 والمعنية بالتجمعات الأربع، مشيرا إلى أنّ أي عملية تصديرية للأسواق خاصة المنتجات الفلاحية والصناعات التقليدية تتمتع بمنحة نقل حيث يمكن إسترجاع نسبة من المصاريف تقدر عادة بـ 50 بالمائة وتصل إلى 70 بالمائة بالنسبة لأسواق إفريقيا جنوب الصحراء.

هذا وسيتم اليوم الإعلان الرسمي عن مبادرة المركز بالشراكة مع GIZ (PEMAII) المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، عن إطلاق التجمعات التصديرية النسائية لأول مرة في تونس تحت شعار ” نساء متحدات، من أجل تصدير ناجح”.