إعلان تكوين “فريق تونس للتصدير” للترويج للسلع التونسية في الخارج

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تكوين “فريق تونس للتصدير”، الذي سيتم في الأيام القليلة القادمة، إمضاء ميثاق عمله والإعلان عن البرنامج الترويجي في اتجاه ليبيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما كشفت عنه وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

ويهدف “فريق تونس للتصدير” الذي كان محور جلسة عمل انعقدت، أمس الجمعة، بإشراف وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، إلى توحيد الجهود وتجنب ازدواجية التدخل في تنظيم العمليات الترويجية للسلع التونسية في نفس الأسواق الخارجية وخلال مواعيد متقاربة أو متزامنة.

وشدّدت بن رجب، على أهمية قطاع التصدير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضرورة إيلاء هذا القطاع الأولوية المطلقة باعتباره محركا أساسيا للنمو وقاطرة لتحقيق التنمية والمساهمة في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري.

وأكدت ضرورة أن يتضمن “فريق تونس للتصدير”، الذي تم تحديد مهامه بالمناسبة، ممثلين عن جميع الهياكل المعنية بعملية التصدير مع تنسيق العمل الميداني لدفع الصادرات التونسية عبر توسيع قاعدة المؤسسات المصدّرة وتنويع المنتجات والأسواق الخارجية خاصة الإفريقية منها.

واستعرض الحضور خلال الجلسة، البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات نحو ليبيا وإفريقيا جنوب الصحراء 2023 من خلال البحث عن فرص تصديرية جديدة والاستفادة من كل الفرص غير المستغلة للسلع التونسية التي تزخر بإمكانات تصديرية في الأسواق الخارجية لجودتها.

ويذكر أن البرنامج الوطني الترويجي في اتجاه ليبيا وافريقيا جنوب الصحراء، كان محل اتفاق الأطراف المعنية بمباردة “فريق تونس للتصدير”، وهي وزارات التجارة والشؤون الخارجية والنقل وغرف الصناعة والتجارة ومركز النهوض بالصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وأجمع المتدخلون على أهمية هذه مبادرة “فريق تونس للتصدير” وضرورة الإحاطة بالمصدرين المعنيين بالتظاهرات والعمليات الترويجية للمنتجات والخدمات التونسية بالخارج لإنجاح هذه الجهود، إضافة إلى القيام بعمليات التقييم والمتابعة لبناء سياسات جديدة وناجعة.

وأشاروا إلى ضرورة تفعيل كل الهيئات والهياكل ذات العلاقة على غرار المجلس الأعلى للتصدير والمجلس الوطني للتجارة الخارجية.

*وات