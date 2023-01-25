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الأخبار

إغلاق العاصمة الكورية الشمالية بسبب تفشي مرض تنفسي جديد

todayيناير 25, 2023

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أمرت سلطات كوريا الشمالية بفرض إغلاق كامل لمدة 5 أيام للعاصمة بيونغ يانغ بسبب إرتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده.

وذكر أحد المواقع في عاصمة كوريا الجنوبية ويرصد أخبار كوريا الشمالية، أن إخطارا لحكومة بيونغ يونغ لم يشر إلى فيروس كورونا، لكنه أوضح أن على سكان العاصمة البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد، ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وقال الموقع نفسه، أمس الثلاثاء 24 جانفي 2023 إن سكان بيونغ يانغ يخزنون السلع على ما يبدو تحسبا لإجراءات أكثر صرامة، لكن ليس واضحا ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية فرضت بالفعل إغلاقات جديدة.

واعترفت كوريا الشمالية بأول تفش لفيروس كورونا العام الماضي، لكنها أعلنت شهر أوت المنقضي إنتصارها على الجائحة.

وواصلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تغطية إجراءات مكافحة الأمراض التنفسية، بما فيها الإنفلونزا إلا أنها لم تُشر بعد إلى أمر الإغلاق.

وتتعرض شبه الجزيرة الكورية حاليا إلى ما يصفه علماء الأرصاد الجوية بموجة برد سيبيرية، وتصل الحرارة في بيونغ يانغ إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر.

وتواجه الصين، المجاورة لكوريا الشمالية، موجة إصابات بفيروس “كوفيد-19″، منذ أن أنهت العمل بسياسة “صفر كوفيد” الصارمة.

 

وكالات

الكاتب: waed selmi

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