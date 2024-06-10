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الأخبار

إلغاء إضراب أعوان وإطارات مؤسسة اسمنت بنزرت المقرّر ليوم 12 جوان الجاري

today10/06/2024 52

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قرّر الطرف النقابي بمؤسسة اسمنت بنزرت، في أعقاب إجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئم اليوم الاثنين، بمقر ولاية بنزرت تحت إشراف المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، إلغاء الاضراب المبرمج بالمؤسسة يوم الأربعاء 12 جوان الجاري.

وتم الاتفاق، بالمناسبة، على تقديم طلب من قبل الطرف النقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت لعقد جلسة مع وزيرة الصناعة للنظر في مستقبل المؤسسة، كما تمت الإشارة بخصوص النقطة المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية للاعوان والاطارات الى انه وقع تمكين الاعوان من جميع المستحقات الاجتماعية سواء المتعلقة بسلفة او هبة عيد الأضحى، واسترجاع مصاريف التداوي، واسناد نسبة كبيرة من القروض لجميع الاعوان المعنيين .

كما تم خلال الجلسة تحوير الفقرة الأولى من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالاتي :”تعهدت الإدارة بتطبيق مقتضيات الفصل 124 من النظام الأساسي الخاص بالشركة وذلك بالنسبة لاعوان التناوب المنتدبين سنة 2023 وذلك من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة لكل عون “.

Written by: Souhaila Somai

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