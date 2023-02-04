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الأخبار

إنهيار جزء من سقف قسم الإستعجالي بمستشفى فطومة بورقيبة وتسرب المياه‎‎

today04/02/2023

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إنهار جزء من سقف قسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، ليلة أول أمس دون تسجيل أضرار بشرية، غير أنه خلق حالة من الذعر في صفوف المرضى والإطار الطبي والعاملين بالقسم. 

وتعود أسباب إنهيار جزء من السقف العازل إلى تسرب قوي للمياه وفق ما أكده مصدر مسؤول. 

وجاء في بلاغ توضيحي لولاية المنستير “أنّ إنسكاب المياه وتساقطها من سقف بناية قسم الاستعجالي بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، سببها نزول المياه من السقف نتيجة تفكك قناة بلاستيكية لنقل المياه لم تكن مثبتة كما يجب عند إقامة أشغال إعادة الشبكة، وهو ما تسبب في نزول الماء وتصدع بعض أغلفة الجبس بالسقف وتساقطها”.

وأكدت أن الحادث لم يكتس خطورة كبرى على سلامة الأشخاص أو المبنى والتجهيزات وهو من الحوادث العرضية التي قد تحدث بمناسبة إعادة تركيب شبكة المياه.

وأشارت إلى أنه تم التدخل الفوري من فريق الصيانة وإصلاح العطب وعودة عمل شبكة توزيع الماء دون تسجيل أضرار جسيمة.

وذكرت أنه سيتم إجراء جميع التحقيقات اللازمة في الموضوع وتحديد المسؤوليات عما حدث والقيام بالتتبعات عند الاقتضاء.

 

رحمة خنتوش

الكاتب: waed selmi

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