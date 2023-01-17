إيقاف النظر في قضية البحيري المتعلقة “بافتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية”

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وأوضح المصدر في تصريح إعلامي أن البحيري مثل اليوم الثلاثاء، إلى جلسة سماعه، “غير أن هيئة الدفاع أثارت أثناء الجلسة طعنا إجرائيا في مذكّرة تكليف قاضي التحقيق عدد 31، تمثل في دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية بخصوص أهلية هذا القاضي وتكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه”.
وكان من المقرر أن يتم الاستماع إلى نور الدين البحيري، من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بعد أن تم تأجيل الاستماع له في 4 جانفي الجاري، إلى جلسة 17 جانفي، استجابة لطلب هيئة الدفاع، للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع عن منوّبهم.
وكان قاضي التحقيق أجّل في 6 ديسمبر 2022، الاستماع إلى البحيري، إلى 4 جانفي 2023، بخصوص أبحاث تتعلق “بافتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب”.
يُذكر أنه تم وضع البحيري في شهر ديسمبر 2021، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الدّاخلية، توفيق شرف الدين، ثم تم رفعها عنه في شهر مارس 2022.
وقال شرف الدين أثناء ندوة صحفية في 3 جانفي 2022 إن قرار الإقامة الجبرية الذي اتخذ في حق نور الدين البحيري (وآخرين)، استند إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978، وخاصة الفصل 5 منه، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والإدارية المعمول بها”.
*وات
الكاتب: Yosra Gaaloul
أفادت مؤشرات نشاط شركة الخطوط التونسية التي نشرت اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 على موقع بورصة تونس، بوجود زيادة عائدات النقل بنسبة 54 بالمائة لتبلغ قيمتها 317،8 مليون دينار خلال الثلاثي الأخير من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. ويتوقع أن تتضاعف هذه العائدات بمرتين لكامل سنة 2022 لتتجاوز قيمتها 1،2 مليار دينار، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن طائرات الناقلة الوطنية أيضا، بنسبة 35 بالمائة خلال الأشهر […]
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