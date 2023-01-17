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الأخبار

ارتفاع عدد المسافرين على متن طائرات الخطوط التونسية بنسبة 35 %

todayيناير 17, 2023

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أفادت مؤشرات نشاط شركة الخطوط التونسية التي نشرت اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 على موقع بورصة تونس، بوجود زيادة عائدات النقل بنسبة 54 بالمائة لتبلغ قيمتها 317،8 مليون دينار خلال الثلاثي الأخير من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

ويتوقع أن تتضاعف هذه العائدات بمرتين لكامل سنة 2022 لتتجاوز قيمتها 1،2 مليار دينار، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن طائرات الناقلة الوطنية أيضا، بنسبة 35 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 ليقدر عددهم ب531653 مسافر. كما تطور معدل امتلاء الطائرات ب1،4 نقطة.

وفي ما يتعلق بالأعباء فقد أظهرت المؤشرات نمو النفقات المتعلّقة بالمحروقات بنسبة 116 بالمائة والنفقات الخاصة بالرسوم الموظفة على المطارات والمساعدة التجارية بنسبة 40 بالمائة في الثلاثي الأخير من 2022.

وقد أعلنت الشركة فضلا عن ذلك عن تراجع ديونها بنسبة 13 بالمائة تبعا لعودة تسوية القروض خلال سنة 2022.

 

*وات

الكاتب: Yosra Gaaloul

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