ارتفاع عدد المسافرين على متن طائرات الخطوط التونسية بنسبة 35 %

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ويتوقع أن تتضاعف هذه العائدات بمرتين لكامل سنة 2022 لتتجاوز قيمتها 1،2 مليار دينار، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن طائرات الناقلة الوطنية أيضا، بنسبة 35 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 ليقدر عددهم ب531653 مسافر. كما تطور معدل امتلاء الطائرات ب1،4 نقطة.
وفي ما يتعلق بالأعباء فقد أظهرت المؤشرات نمو النفقات المتعلّقة بالمحروقات بنسبة 116 بالمائة والنفقات الخاصة بالرسوم الموظفة على المطارات والمساعدة التجارية بنسبة 40 بالمائة في الثلاثي الأخير من 2022.
وقد أعلنت الشركة فضلا عن ذلك عن تراجع ديونها بنسبة 13 بالمائة تبعا لعودة تسوية القروض خلال سنة 2022.
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الكاتب: Yosra Gaaloul
أجّلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي، "إلى موعد يتم تحديده لاحقا"، وفق ما أفادت به إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع في قضيّة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. كما أوضحت قزارة في تصريح إعلامي أنّ أبرز ما جاء في جلسة اليوم هو تعهّد النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بمسألة امتناع وزارة الداخلية عن الإدلاء بمحاضر البحث الإدارية المجراة […]
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