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الأخبار

استئناف العمل بمغسلة أم العرائس التابعة لشركة فسفاط قفصة

todayيناير 28, 2023

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تم بعد ظهر اليوم السبت 28 جانفي 2023 خلال الحصة الثانية استئناف العمل بالمغسلة التابعة لاقليم ام العرائس لشركة فسفاط قفصة وذلك بعد فض اعتصام عدد من المعطلين عن العمل المتواصل منذ فيفري 2022.

ويذكر ان اقليم ام العرائس يحتوي على 1,3 مليون طن من الفسفاط التجاري قابلة للوسق نحو المجمع الكميائي التونسي.
حسام الدلالي

الكاتب: waed selmi

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