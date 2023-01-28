استئناف العمل بمغسلة أم العرائس التابعة لشركة فسفاط قفصة

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تم بعد ظهر اليوم السبت 28 جانفي 2023 خلال الحصة الثانية استئناف العمل بالمغسلة التابعة لاقليم ام العرائس لشركة فسفاط قفصة وذلك بعد فض اعتصام عدد من المعطلين عن العمل المتواصل منذ فيفري 2022.
الكاتب: waed selmi
كشف شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصية اليوم السبت 28 جانفي 2023 أنّ 330 مؤسسة عمومية وخاصّة في تونس، لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية وخاصّة الفصل 7 منه والذي ينص على أن "تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح مسبق لدى الهيئة". وأكّد أنّه سيقع بداية من شهر فيفري 2023، إحالة الملفات إلى وكيل الجمهوريّة، وستنشر الهيئة أسبوعيا الملفات المحالة على القضاء بهدف وضع حد للمخالفين. وأفاد […]
todayيناير 28, 2023 2
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