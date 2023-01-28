استئناف العمل بمغسلة أم العرائس التابعة لشركة فسفاط قفصة

تم بعد ظهر اليوم السبت 28 جانفي 2023 خلال الحصة الثانية استئناف العمل بالمغسلة التابعة لاقليم ام العرائس لشركة فسفاط قفصة وذلك بعد فض اعتصام عدد من المعطلين عن العمل المتواصل منذ فيفري 2022.

ويذكر ان اقليم ام العرائس يحتوي على 1,3 مليون طن من الفسفاط التجاري قابلة للوسق نحو المجمع الكميائي التونسي.

حسام الدلالي