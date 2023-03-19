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الأخبار

اكتشاف فسقيات و قنوات جديدة

today19/03/2023 3253 1

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بعد اكتشاف مصالح التراث بالقيروان لجدران أثرية في شكل قنال لجلب المياه لموقع رقادة بسمك عرضه 1.58 متر ويتكون من جدارين عرض الواحد حوالي 42 صم و وسطهما مجري مياه، وذلك أثناء القيام بأشغال على مستوى مد قنوات التطهير المحاذية للموقع الأثري.

 

أكد الباحث في التراث فتحي البحري،  وجود الجديد حول هذه الحفريات ، اذ ان مصالح التراث بالقيروان لم تقف عند الاكتشاف الاول في حد ذاته، بل اصبح نقطة ارتكاز لانطلاق مشروع اخر يهم موقع رقادة الذي يحتوي على 7 فسقيات و خزانات مياه.

 

وأشار إلى أن الاكتشافات الجديدة تتمثل في فسقيات و قنوات جديدة لم نكن على علم بها وفق تعبيره.

 

و اوضح البحري ان مصلحة التراث بصدد اعداد مشروع جديد يهم المياه في موقع رقادة و” بدأنا في الاتصالات مع مؤسسات جامعية تهتم بالماء، و قد زارنا مختص في المياه من مؤسسة بحثية بقابس تهم المياه بالاضافة الى مشاركة جامعتي القيروان و سوسة و كذلك مكاتب مختصة بكليتي العلوم بتونس و المنستير”.

 

 

عبد المجيد الجبيلي

الكاتب: Rim Hasnaoui

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