اكتشاف فسقيات و قنوات جديدة

بعد اكتشاف مصالح التراث بالقيروان لجدران أثرية في شكل قنال لجلب المياه لموقع رقادة بسمك عرضه 1.58 متر ويتكون من جدارين عرض الواحد حوالي 42 صم و وسطهما مجري مياه، وذلك أثناء القيام بأشغال على مستوى مد قنوات التطهير المحاذية للموقع الأثري.

أكد الباحث في التراث فتحي البحري، وجود الجديد حول هذه الحفريات ، اذ ان مصالح التراث بالقيروان لم تقف عند الاكتشاف الاول في حد ذاته، بل اصبح نقطة ارتكاز لانطلاق مشروع اخر يهم موقع رقادة الذي يحتوي على 7 فسقيات و خزانات مياه.

وأشار إلى أن الاكتشافات الجديدة تتمثل في فسقيات و قنوات جديدة لم نكن على علم بها وفق تعبيره.

و اوضح البحري ان مصلحة التراث بصدد اعداد مشروع جديد يهم المياه في موقع رقادة و” بدأنا في الاتصالات مع مؤسسات جامعية تهتم بالماء، و قد زارنا مختص في المياه من مؤسسة بحثية بقابس تهم المياه بالاضافة الى مشاركة جامعتي القيروان و سوسة و كذلك مكاتب مختصة بكليتي العلوم بتونس و المنستير”.

عبد المجيد الجبيلي