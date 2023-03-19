اكتشاف فسقيات و قنوات جديدة

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أكد الباحث في التراث فتحي البحري، وجود الجديد حول هذه الحفريات ، اذ ان مصالح التراث بالقيروان لم تقف عند الاكتشاف الاول في حد ذاته، بل اصبح نقطة ارتكاز لانطلاق مشروع اخر يهم موقع رقادة الذي يحتوي على 7 فسقيات و خزانات مياه.
وأشار إلى أن الاكتشافات الجديدة تتمثل في فسقيات و قنوات جديدة لم نكن على علم بها وفق تعبيره.
و اوضح البحري ان مصلحة التراث بصدد اعداد مشروع جديد يهم المياه في موقع رقادة و” بدأنا في الاتصالات مع مؤسسات جامعية تهتم بالماء، و قد زارنا مختص في المياه من مؤسسة بحثية بقابس تهم المياه بالاضافة الى مشاركة جامعتي القيروان و سوسة و كذلك مكاتب مختصة بكليتي العلوم بتونس و المنستير”.
عبد المجيد الجبيلي
الكاتب: Rim Hasnaoui
today22/03/2023 44 2
today22/03/2023 119 2
يكون طقس اليوم الأحد 19 مارس 2023، مغيّما جزئيا على كامل البلاد فمحليا كثيف السحب الشمال. والحرارة في انخفاض طفيف، وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر مُضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموّج بالشمال.