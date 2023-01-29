البريكي: “المسار الاستثنائي انتهى.. وقادمين على مرحلة جديدة”

قال عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الأحد 29 جانفي 2023 إنّ نسبة الإقتراع بـ 11.3 بالمائة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، كانت منتظرة ولا يمكن تجاوزها خاصة مع التغييرات الطارئة، وأشار إلى أنها نسبة غير كافية ولكنها كانت منتظرة.

وأضاف عبيد البريكي أن تحسن نسبة الإقبال على الإقتراع لا يتحقق بالتمني، حيث أن نسب المشاركة وتراجع الإقبال على الانتخاب تم تسجيله في مختلف دول العالم.

وقال إن النسبة الكبيرة التي عزفت عن المشاركة في الانتخابات هي من الشباب، حيث لم تنجح الساحة السياسية في إقناعه بضرورة إعادة التنظم، وأضاف “هذه ليست مقاطعة وإنما عزوف فعلي عن المشاركة في الانتخابات، رغم أن هناك جزء من المقاطعة”.

وأشار إلى أن “عدم المشاركة في الانتخابات لا يعني الرفض، حيث أنه عندما يرفض التونسيين حكومة أو مسار ما، ينزلون إلى الشارع”.

وأضاف أن “المسار الاستثنائي انتهى وتم غلق هذا الملف نهائيا بعد ما التزم به الرئيس طيلة هذا المسار، حتى وإن كان المسار بمشاركة 5 بالمائة فقط من التونسيين”.

وأفاد البريكي بأن هناك عديد الملفات الحارقة والتساؤل الحقيقي “هو ما مدى قدرة البرلمان القادم على المساس بهذه الملفات التي تمثل قنابل، بعد تجنّب كل الحكومات السابقة التعامل مع هذه الملفات وخوض الاصلاحات؟”.

وأضاف البريكي “مرمة كاملة تنتظر المجلس القادم، فهل سيُفيد المجلس القادم التونسيين أم لا؟”، مشددا “الأجدى اليوم هو اللي فات مات وأحنا قادمين على مرحلة جديدة، وما قبل 2010 وما قبل 25 جويلية أيضا أصبح طي التاريخ، كفانا نبشا في الماضي”.

وقال إن المرحلة الجديدة تقتضي الدفع بمسار 25 جويلية إلى الأمام، انطلاقا من الأهداف المرسومة له منذ البداية.