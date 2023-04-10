الحرس الوطني: “إنقاذ 43 مهاجرا غير نظامي من الغرق”

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وذكر المصدر ذاته، في بلاغ اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات سوسة وصفاقس، ليلة البارحة، من ضبط 14 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.
وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
الكاتب: waed selmi
يعقد مجلس نواب الشعب بداية من يوم غد الثلاثاء 11 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه. وأفادت رئاسة المجلس في بلاغ اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، بأنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي. كما سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي دعوة المؤسسات […]