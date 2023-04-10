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الأخبار

الحرس الوطني: “إنقاذ 43 مهاجرا غير نظامي من الغرق”

today10/04/2023 40

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أحبطت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل ( منطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير)، أمس الأحد، عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 43 مهاجرا تونسيا غير نظامي من الغرق، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وذكر المصدر ذاته، في بلاغ اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات سوسة وصفاقس، ليلة البارحة، من ضبط 14 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

الكاتب: waed selmi

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