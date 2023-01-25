أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، عن تقديم حزمة مساعدات عسركية جديدة لأوكرانيا، تشمل عشرات الدبابات من طراز إبرامز ومدرعات وذخائر.

وقال بايدن إنّ الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبابة، لتتعزز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية، وأضاف “سندرب الأوركرانيين قريبا، بينما نعمل على إيصالها إلى أرض المعركة”.

ولفت الرئيس الأميركي إلى المساعدات العسكرية المقدمة من بلاده هدفها حماية سيادة أوكرانيا والدفاع عن أراضيها”، مضيفا “نحن متوحدون في دعمنا لأوكرانيا وحريصون على الانتصار في المعركة لأنها مواجهة من أجل الحرية، والدبابات والمساعدات الأميركية لأوكرانيا لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا”.

وجاء قرار الولايات المتحدة في أعقاب موافقة ألمانيا على إرسال 14 دبابة من طراز ”ليوبارد 2 أيه 6″ من مخزونها.

كانت ألمانيا قالت إن دباباتها لن يتم إرسالها ما لم تضع الولايات المتحدة دباباتها ”أبرامز” كخيار على الطاولة، لعدم رغبتها في إثارة غضب روسيا دون أن تلتزم الولايات المتحدة بإرسال دباباتها الخاصة بالمثل.

وبشأن الدعم الغربي لأوكرانيا، قال “أجريت اتصالات هاتفية مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا للتشاور بشأن الدعم المقدم”.

وأوضح البيت الأبيض أن قرار إرسال الدبابات إلى أوكرانيا جاء بعد محادثات دبلوماسية خلال الأسابيع الماضية بمشاركة الرئيس بايدن ووزير الدفاع.