الرحموني: “رصد نقل منظم للناخبين، ومحاولات التأثير على الناخبين..”

أكد كاتب الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، معز الرحموني ، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، أن ملاحظي الجمعية رصدوا عددا من المخالفات والاخلالات متفاوتة الخطورة متعلقة بخرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين.

وقد تعلقت الاخلالات وفق رواية “عتيد” ، بحالات نقل منظم للناخبين عبر سيارات خاصة أو سيارات نقل ريفي وحافلات صغرى، بمركز الاقتراع طارق ابن زياد بدائرة القيروان الجنوبية ومركز الاقتراع قصر باردو بباجة الشمالية، من منطقة الشرشارة بدائرة باجة الشمالية ، وبمدرسة الشابي بمنزل حياة بالمنستير.

وأشار الرحموني،إلى أنّ الانتخابات التي سجلت نسبة اقبال ب 4,7 الى حدود منتصف النهار بعد بلوغها إلى العاشرة صباحا 2,62 بالمائة، وتواصل فيها ضعف اقبال الناخبين والنسق البطيء، سجلت أيضا محاولات تأثير على الناخبين وتواصل الحملة الدعائية بمركز الزناد بالمنستير ومركزي الاقتراع هيبون بورقيبة، وهيبون الفتح بالمهدية، ومركز شارع بورقيبة بجندوبة، من قبل اخت مترشح بمنطقة الشرشارة بباجة الشمالية.

وتمثلت بقية الاخلالات والتجاوزات في التضييق على عدد من الملاحظين واشتراط بطاقات اعتماد جديدة، بعدد من المراكز ، ورصد مكان خلوة قريب من النوافذ يضرب بمبدأ السرية ، بمركز غرة جوان بدائرة المنستير1 وبمكتبين بمركز سيدي فرج بباجة، وعدم مد الملاحظين بأرقام الاقفال خلال إجراءات الافتتاح ، وعدم تحبير السبابة اليمنى ومنع ناخب من ممارسة حقه في الانتخاب لغياب اسمه من سجل الناخبين اثر خطأ من الهيئة بمركز بالمنستير ، وختم ورقات التصويت قبل قدوم الناخبين بمركزين بالمرسى.

يشار إلى أن الجمعية وزعت 400 ملاحظ متكونين ومعتمدين على 131 مركزا نموذجيا على مستوى 24 هيئة فرعية، معتمدة الاستراتيجية المتمثّلة في ملاحظة مكاتب اقتراع نموذجية على مستوى كل الدوائر الانتخابية بصفة قارة تقع ملاحظتها لكامل اليوم واعتماد ملاحظ متجوّل بصفة دوريّة لمدة 30 دقيقة بكلّ مركز.