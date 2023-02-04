play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

الزرقوني: السلطة التنفيذية غير مهتمة بالأزمة الإقتصادية

today04/02/2023

Background
share close

أكد مدير عام مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني اليوم السبت 4 فيفري 2023، غياب إهتمام من قبل السلطة التنفيذية، بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى “عدم وجود خلق الثروة الذي يمكن أن يؤجج الوضع الإجتماعي”، مشددا على أنّ أولويات التونسيين الحد من تدهور المقدرة الشرائية، وخلق مواطن شغل، إضافة إلى تحسين وضع التعليم والصحة.

وبيّن الزرقوني، عدم وجود أي برامج تشجع على الإستثمار، كما أن ثقة المستثمرين في تونس تدهورت وهو ما نتج عنه تفاقم عجز الميزان التجاري.

وأكد إمكانية أن تغير تونس وضع الميزان التجاري والطاقي وتحسن مؤشراتها الإقتصادية عبر تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا من خلال تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء.

وأضاف الزرقوني “بإمكان تونس أن توفّر 30 بالمائة من حاجيات أوروبا من الطاقة المتجددة في ظل 300 يوم من الشمس”

ودعا مدير عام المؤسسة إلى ضرورة إعادة عجلة إنتاج الفسفاط الذي ارتفعت أسعار مشتقاته 10 مرات في السوق العالمية والتوجه نحو ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي من خلال تحلية المياه واستعمال التقنيات الحديثة، معتبرا أن “التوجه نحو زراعة الفستق يمكن أن يدرّ على بلادنا سنويا قرابة 2 مليار دينار أي ما يعادل عائدات تصدير زيت الزيتون”.

 

ريم الحسناوي

smart

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link 1

الأخبار

تواصل إنخفاض مؤشر أسعار الأغذية للشهر العاشر تواليا

تفيد مؤشرات أسعار منظمة الأغذية والزراعة بتسجيل تراجع بـ 0.8 بالمائة شهر جانفي 2023 في أسعار الأغذية، وهو الإنخفاض الشهري للمرة العاشرة تواليا حيث بلغ 131.2 نقطة. وأفاد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند بأنّ نسبة التراجع تقدر بـ 17.9 بالمائة مقارنة بالرقم القياسي المسجل شهر مارس 2022. ويعود هذا الإنخفاض إلى تراجع مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر في الأسواق العالمية. […]

today04/02/2023 1

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%