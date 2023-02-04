الزرقوني: السلطة التنفيذية غير مهتمة بالأزمة الإقتصادية

أكد مدير عام مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني اليوم السبت 4 فيفري 2023، غياب إهتمام من قبل السلطة التنفيذية، بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى “عدم وجود خلق الثروة الذي يمكن أن يؤجج الوضع الإجتماعي”، مشددا على أنّ أولويات التونسيين الحد من تدهور المقدرة الشرائية، وخلق مواطن شغل، إضافة إلى تحسين وضع التعليم والصحة.

وبيّن الزرقوني، عدم وجود أي برامج تشجع على الإستثمار، كما أن ثقة المستثمرين في تونس تدهورت وهو ما نتج عنه تفاقم عجز الميزان التجاري.

وأكد إمكانية أن تغير تونس وضع الميزان التجاري والطاقي وتحسن مؤشراتها الإقتصادية عبر تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا من خلال تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء.

وأضاف الزرقوني “بإمكان تونس أن توفّر 30 بالمائة من حاجيات أوروبا من الطاقة المتجددة في ظل 300 يوم من الشمس”

ودعا مدير عام المؤسسة إلى ضرورة إعادة عجلة إنتاج الفسفاط الذي ارتفعت أسعار مشتقاته 10 مرات في السوق العالمية والتوجه نحو ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي من خلال تحلية المياه واستعمال التقنيات الحديثة، معتبرا أن “التوجه نحو زراعة الفستق يمكن أن يدرّ على بلادنا سنويا قرابة 2 مليار دينار أي ما يعادل عائدات تصدير زيت الزيتون”.

ريم الحسناوي