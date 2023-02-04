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الزرقوني: 58 بالمائة نسبة الرضا على أداء قيس سعيد

today04/02/2023

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أفاد حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي اليوم السبت 4 فيفري 2023، بأن الإحصائيات الأخيرة لشهر جانفي حول الوضع العام في البلاد بيّنت أنّ 69.1 بالمائة من المستجوبين يشعرون بأن تونس تسير في الإتجاه الخاطئ، فيما يعتبر 29 بالمائة أنها في الاتجاه الصحيح.

وبيّن الزرقوني أنّ نسبة الرضا على أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد قد بلغت 58 بالمائة فيما بلغت نسبة الرضا على رئيسة الحكومة نجلاء بودن 40 بالمائة وذلك خلال سنة 2022.

وبلغت نسب الرضا التام 34.8 بالمائة بالنسبة لرئيسة الحكومة و24.3 بالمائة بالنسبة لرئيس الجمهورية فيما نسبة عدم الرضا كانت بـ13.8 بالمائة بالنسبة لبودن و16.7 بالمائة بالنسبة لسعيد وفق الزرقوني.

ريم الحسناوي

الكاتب: waed selmi

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