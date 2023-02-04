الزرقوني: 58 بالمائة نسبة الرضا على أداء قيس سعيد

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وبلغت نسب الرضا التام 34.8 بالمائة بالنسبة لرئيسة الحكومة و24.3 بالمائة بالنسبة لرئيس الجمهورية فيما نسبة عدم الرضا كانت بـ13.8 بالمائة بالنسبة لبودن و16.7 بالمائة بالنسبة لسعيد وفق الزرقوني.
الكاتب: waed selmi
تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد نتائج سبر أراء شهر جانفي الفارط لمؤسسة سيغما كونساي، حول ميولات التونسيين السياسية والمرشح الأوفر حظا للتصويت له خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة. وجاء في المرتبة الثانية الناشط السياسي صافي سعيد ثم مغني الراب ''كادوريم''، تليهم في المرتبة الرابعة رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي. ووفق مدير مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني، اليوم السبت 04 فيفري 2022، فقد بينت الاحصائيات أن 49.4% عبروا عن اختيارهم قيس سعيد […]
today04/02/2023 3
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