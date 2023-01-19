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الأخبار

الزيدي تعليقا على مقاضاة نقابين على معنى المرسوم 54: “القضايا الكيدية لن تُرهبنا”

todayيناير 19, 2023

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قال وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل اليوم الخميس 19 جانفي 2023 إنّ الإضراب المقرر في كافة أسلاك قطاع النقل العمومي يومي 25 و26 جانفي الجاري مازال قائما، وأشار إلى انطلاق أول جلسة تفاوض اليوم بخصوص النقطة المتعلقة بشركات القطاع الخاص.

وأضاف وجيه الزيدي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي أن وزارة النقل لم تراسل الجامعة العامة للنقل للتفاوض بخصوص الإضراب المنتظر في قطاع النقل البري والبحري والجوي، والذي يشمل الشركات الجهوية للنقل وشركة نقل تونس وشركة النقل بين المدن، والناقلة الوطنية وديوان الطيران المدني والمطارات والناقلة البحرية، وهي مؤسسات تعاني من وضعية صعبة.

وأشار  إلى عدم تفاعل سلطات الإشراف رغم أن الجامعة تراسل السلطات منذ سبتمبر 2021.

وتحدث الزيدي عن “رفع وزارة النقل لقضايا ضدّ 16 نقابيا في جامعة النقل، بتهم تعطيل سير العمل وتعطيل مصعد كهربائي وتهم كيدية أخرى تندرج في إطار سياسة الترهيب والتخويف” وفق قوله.

وقال ضيف برنامج الشارع التونسي إن وزير النقل قدم شكاوي ضدّ جامعة النقل على معنى المرسوم عدد 54، واتهمها بتقديم أرقام مغلوطة للرأي العام، قائلا “القضايا الكيدية لن تُرهبنا”.

وأكد أن أرقام الجامعة بخصوص أسطول النقل مطابقة لماهو موجود على أرض الواقع وطالب بتعيين خبير لمعاينة الأسطول، وعبّر عن استغرابه من ممارسات وزير النقل، وعدم الدعوة للتفاوض وأكد ثقة النقابيين في القضاء.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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