الزيدي تعليقا على مقاضاة نقابين على معنى المرسوم 54: “القضايا الكيدية لن تُرهبنا”

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وأضاف وجيه الزيدي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي أن وزارة النقل لم تراسل الجامعة العامة للنقل للتفاوض بخصوص الإضراب المنتظر في قطاع النقل البري والبحري والجوي، والذي يشمل الشركات الجهوية للنقل وشركة نقل تونس وشركة النقل بين المدن، والناقلة الوطنية وديوان الطيران المدني والمطارات والناقلة البحرية، وهي مؤسسات تعاني من وضعية صعبة.
وأشار إلى عدم تفاعل سلطات الإشراف رغم أن الجامعة تراسل السلطات منذ سبتمبر 2021.
وتحدث الزيدي عن “رفع وزارة النقل لقضايا ضدّ 16 نقابيا في جامعة النقل، بتهم تعطيل سير العمل وتعطيل مصعد كهربائي وتهم كيدية أخرى تندرج في إطار سياسة الترهيب والتخويف” وفق قوله.
وقال ضيف برنامج الشارع التونسي إن وزير النقل قدم شكاوي ضدّ جامعة النقل على معنى المرسوم عدد 54، واتهمها بتقديم أرقام مغلوطة للرأي العام، قائلا “القضايا الكيدية لن تُرهبنا”.
وأكد أن أرقام الجامعة بخصوص أسطول النقل مطابقة لماهو موجود على أرض الواقع وطالب بتعيين خبير لمعاينة الأسطول، وعبّر عن استغرابه من ممارسات وزير النقل، وعدم الدعوة للتفاوض وأكد ثقة النقابيين في القضاء.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الخميس 19 جانفي 2023 أنه يخوض "حوارا جدّيا مع شركاء تاريخيين له من المجتمع المدني لصياغة مشروع وطني للخروج من الأزمة الراهنة بمختلف أبعادها يتمّ عرضه على السلطة وعلى كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإنقاذ البلاد وفتح طريق جديد يعيد البلاد إلى سكّة البناء الديمقراطي والمؤسّساتي ويضعها من جديد على طريق التنمية والعمل والبناء بعيدا عن كلّ مظاهر الاستبداد أو العودة إلى […]
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