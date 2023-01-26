الشرطة العدلية تتعهد بقضية تتعلق بتقديم أموال للتأثير على الناخبين

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الخميس 26 جانفي 2023 أنّ الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالبحث بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية موضوعها “تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر والمشاركة في ذلك” الواقع التتبع فيها ضدّ عدد من الأشخاص عمدوا إلى التخطيط للقيام بتحركات تهدف إلى بثّ الفوضى.

وأشارت وزارة الداخلية في بلاغها إلى أنّ هذه القضية “تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمّقة والتي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ 02 نوفمبر 2022 بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي خدمة لأجندات خاصة”.

وللتذكير أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها بتاريخ 2 نوفمبر 2022 بأنّ النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت بفتح بحث من أجل “تكوين وفاق بنية الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة والتحريض على الفوضى” داخل الأحياء الشعبية، مبينة أنّ شكوى تقدم بها أحد الأشخاص، مفادها أنّ عنصرا سبق أن اتصل به وطلب منه القيام بتحريض مجموعة من الشبان من متساكني “حي الكرمة” بالقصرين على اتيان أحداث شغب وغلق الطريق بدعوى عدم توفر المواد الاستهلاكية مقابل تمكينه من مبلغ مالي يقع الترفيع فيه في حال تواصل الاحتجاجات.