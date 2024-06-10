الصحبي معلاوي: أسعار “الفريب” لم تتغير .. والسلع متوفرة

أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، الصحبي معلاوي اليوم الإثنين 10 جوان 2024، أن السلع الصيفية متوفرة في “الفريب” وبكميات تلبي حاجيات المواطن التونسي.

ولفت معلاوي لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي أن الاقبال كان محتشما خلال الأسابيع الأخيرة، مرجعا ذلك لفترة انجاز الامتحانات، متوقعا أن يكون الاقبال كثيفا بعد العيد.

وبيّن أن الوجهة الأولى لتوريد الفريب هي أوروبا حيث تكون النسبة الأكبر للملابس الشتوية وبنسبة أقل الصيفية.

ولفت إلى أن عديد العوامل من بين التغيرات المناخية أثرت على القطاع، مشددا على أن الملابس المستعملة ملاذ عديد الفئات.

كما أكّد أن الأسعار لم تتغير وحافظت على نفس المستوى، وسيتم في آخر الموسم التخفيض في الأسعار لتلبية حاجيات المستهلك التونسي، مبينا أن اختلاف الأسعار مرده الجهة التي يتم التوريد منها وأيضا جودة السلع.