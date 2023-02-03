الطبوبي: سعيد أراد ترهيب وتخويف الشعب عبر خطابه من ثكنة العوينة

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وتابع الطبوبي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد هيئة ادراية وطنية لاتحاد الشغل، “سعيد يتحدث عن معركة التحرر والتحرير الوطني، وقد خاضها أباؤنا وجيشنا واجدادنا من الاستعمار، وبطريقة مباشرة وغير مباشرة فهو يدعو إلى الإقتتال والتحارب”.
واعتبر أن مبادر اتحاد الشغل بمعية المنظمات الوطنية، لإطلاق حوار وطني، وذلك لتقديم خيارات وبدائل، ولتقديم مضامين واخراج تونس من الوضع الذي تعيشه.
وحول قرار إيقاف أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية، تونس للطرقات السيارة، أكد أمين عام المنظمة المركزية أنه قد تم تأجيل الاضراب في مناسبتين، وتم في كل مرة البحث عن حلول، لكن دون جدوى وفق تعبيره.
واستنكر الطبوبي، ما أسماه مداهمة منزل أنيس الكعبي، وترهيب عائلته بعد ساعة من خطاب الرئيس، من ثكنة العوينة وفق قوله.
وتوجه الطبوبي لأنيس الكعبي، بالقول “لك الشرف العظيم، وأنت مناضل ووسام شرف على كل العائلة النقابية، وما يحدث اليوم أمر خطير”.
وأكد الطبوبي، أن الهيئة الادارية المجتمع اليوم ستدارس كل القضايا المطروحة والاتفاقيات المبرمة ومسألة الحوار الوطني.
ريم الحسناوي
الكاتب: waed selmi
توجه سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 03 فيفري 2023، بالقول إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين، "إن كلمة الامين العام لاتحاد الشغل يتم بثها مباشرة على صفحة الاتحاد، ومن الأفضل ألا ترهق أعوانك، بحضورهم داخل قاعة انعقاد الهيئة الادارية" على حد قوله. واعتبر الطاهري أنّ ذلك يعد سابقة خطيرة لم تحصل منذ 2011. وتابع خلال انعقاد هيئة إدارية طارئة لاتحاد الشغل، " ان الاتحاد […]
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