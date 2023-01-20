الطبوبي: “في حال عدم قبول مبادرة الاتحاد.. لكل حادث حديث”

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وقال الطبوبي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 77 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه “في حال عدم استجابة رموز مؤسسات الدولة لهذه المبادرة فسيكون لكل حادث حديث”.
وأعلن أن المكتب التنفيذي الموسع سينعقد الأسبوع المقبل وتعقبه هيئة إدارية للدفاع عن الخيارات الوطنية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكدت جودة دحمان عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 أن جامعة الثانوي تواصل المطالبة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2019، ويشمل عدة نقاط بقيت عالقة رغم التفاوض حولها مرارا وتكرارا مع مختلف الوزارات المتدخلة. وأضافت جودة دحمان لدى مداخلتها في برنامج اكسبرسو، أنه لا يوجد أي بوادر لايجاد حلول للنقاط العالقة، وتم إقرار حجب الأعداد عن الإدارة، بسبب عدم الدعوة إلى التفاوض الجدي، وعدم إيجاد حلول […]
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