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الطبوبي: “في حال عدم قبول مبادرة الاتحاد.. لكل حادث حديث”

todayيناير 20, 2023

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أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة 20 جانفي 2023، أنه تم منذ يوم مأس الانطلاق في عقد سلسلة من اللقاءات مع المنظمات الوطنية، من أجل تعميق النقاش ووضع الخطوط العريضة للمبادرة التي أطلقها الاتحاد، مبيّنا أنه سيتم تكوين لجان للإشتغال على عدة قطاعات.

وقال الطبوبي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 77 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه “في حال عدم استجابة رموز مؤسسات الدولة لهذه المبادرة فسيكون لكل حادث حديث”.

وشدد أمين عام المنظمة الشغيلة، على أن “الوضع الذي تمر به تونس كارثي، وسيزداد سوءا ولا يمكن السكوت عن ذلك”، قائلا إن “الاتحاد قادر على تعديل البوصلة” وفق تعبيره.
وأضاف نور الدين الطبوبي، أن “الاتحاد قوة اقتراح، ولسنا دعاة الفوضى”، قائلا “لسنا “كراية” في البلاد، واللي يحكم تونس يلزم يقرا تاريخها بالباهي، وليست لنا أي معركة مع أي شخص”.
وأشار الطبوبي، إلى أن قانون مالية لسنة 2023، تضمن رفع الدعم بنسبة 26,5 % عن للمحروقات والمواد الأساسية، مؤكدا أن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم.
وشدد الطبوبي على أن المعركة هي دائما معركة اجتماعية وسياسية بامتياز، معتبرا أن للاتحاد حرية اختيار مربع تحركاته.

وأعلن أن المكتب التنفيذي الموسع سينعقد الأسبوع المقبل وتعقبه هيئة إدارية للدفاع عن الخيارات الوطنية.

ريم الحسناوي

الكاتب: Asma Mouaddeb

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