play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

الغريبي: “الكشف عن قيام 7 شركات بعمليات تجارية خطيرة”

today12/06/2023 380

Background
share close

أفاد ماهر الغريبي المدير الجهوي للتجارة بتونس اليوم الإثنين 12 جوان 2023، بأن عملية المضاربة والإحتكار من قبل بعض تجار الجملة والتفصيل، هي من أبرز أسباب نقص المنتوجات.

وأضاف الغريبي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي قائلا “كشفنا تعمد 7 شركات القيام بعمليات تجارية خطيرة بإعتماد وسائل ملتوية تمثلت في التفريط في كميات هامة ناهزت 161 طن من المواد الغذائية الأساسية المدعمة المتمثلة في الزيت النباتي المدعم، والسميد والسكر الموجهة للإستهلاك العائلي، من خلال فواتير وهمية وغير مطابقة للواقع من حيث الوجهة الحقيقية للمنتوج”.

وأفاد بأنه “تم حجز البضائع موضوع المخالفات، وتحرير محاضر بحث ضد الشركات المعنية، وقد تم بصفة فورية إيقاف تزويد هذه المؤسسات بجميع أصناف المواد المدعمة، إلى جانب خطايا بقيمة 50 ألف دينار والسجن لمدة 3 سنوات”.

هذا وتم إعادة ضخ هذه المواد بالأسواق، فيما تم حجز كميات أخرى صوريا بإعتبار أنه لم يتم ضبطها من قبل المراقبة، بل تم ضبط الفواتير “المزورة” فقط وفق تأكيد ذات المصدر.

 

 

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

التسجيلات

Logo Express FM
0%