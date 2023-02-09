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الأخبار

الفريق التونسي للإغاثة يتمكن من انتشال 3 جثث لضحايا الزلزال في تركيا

today09/02/2023

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تمكن الفريق التونسي للإغاثة والانقاذ بمدينة أديامان التركية، من انتشال 03 جثث من تحت الأنقاض، لضحايا الزلزال، وفق بلاغ أصدره اليوم الخميس 9 فيفري 2023 المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم تحديد مكان جثة رابعة، ويتم العمل على انتشالها.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس أرسلت فرقا من الحماية المدنية وطواقم طبية إلى تركيا وسوريا للمساعدة في جهود الانقاذ والإغاثة، جراء الزلزال العنيف الذى ضرب يوم 6 فيفرى البلدين وخلف آلاف الضحايا والجرحى.

وكانت تونس قد أرسلت ظهر أمس الأربعاء 8 فيفري 2023 طائرة ثالثة إلى سوريا، تحمل مساعدات إنسانية عاجلة وفرق نجدة وإنقاذ وفرق طبية مختصة، بعد إرسال طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية العاجلة وفرق مختصة من أفراد النجدة والإنقاذ وطواقم حماية مدنية وطواقم طبية إلى الشعبين السوري والتركي، أول أمس وذلك في إطار التضامن مع الشعبين بعد الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى.

 

كما تم تركيز مركز عمليات لفريق الحماية المدنية للإنقاذ بمدينة حلب السورية، ونشر المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة بعض الصور الخاصة بوصول فريق الحماية المدنية للإنقاذ لمدينة حلب بسوريا.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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