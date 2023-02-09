الفريق التونسي للإغاثة يتمكن من انتشال 3 جثث لضحايا الزلزال في تركيا

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وأضاف المصدر نفسه أنه تم تحديد مكان جثة رابعة، ويتم العمل على انتشالها.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس أرسلت فرقا من الحماية المدنية وطواقم طبية إلى تركيا وسوريا للمساعدة في جهود الانقاذ والإغاثة، جراء الزلزال العنيف الذى ضرب يوم 6 فيفرى البلدين وخلف آلاف الضحايا والجرحى.
وكانت تونس قد أرسلت ظهر أمس الأربعاء 8 فيفري 2023 طائرة ثالثة إلى سوريا، تحمل مساعدات إنسانية عاجلة وفرق نجدة وإنقاذ وفرق طبية مختصة، بعد إرسال طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية العاجلة وفرق مختصة من أفراد النجدة والإنقاذ وطواقم حماية مدنية وطواقم طبية إلى الشعبين السوري والتركي، أول أمس وذلك في إطار التضامن مع الشعبين بعد الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى.
الكاتب: Asma Mouaddeb
نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الأربعاء، تقريرا بخصوص المباراة التي وقع سحبها من مواقع الرهانات الفرنسية، والتي اندرجت ضمن الأسبوع الأخير من البطولة التونسية لكرة القدم بين أولمبيك سيدي بوزيد ونجم المتلوي، حيث كشفت الصحيفة أن هيئة الألعاب في فرنسا اكتشفت أنه وقع إنشاء عديد الحسابات الجديدة للمراهنة بشكل خرافي على المباراة المذكورة، والتي انتهت بنتيجة 4/3، مع أهداف زادت الشكوك لكون أولها كان بطريقة طريفة وآخر إثر خطأ من الحارس […]
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