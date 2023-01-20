القبض على عنصر متطرف ومحكوم بالسجن

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وذكر المصدر ذاته أن “العنصر المتطرف” مفتش عنه وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات من أجل” الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكدت وزارة النقل وجود امكانية تسجيل اضطرابات في بعض مواعيد سفرات الشركة الجديدة للنقل بقرقنة "صونوتراك"، التي تربط بين صفاقس وجزيرة قرقنة، اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بسبب سوء الأحوال الجوية. وتؤمن الشركة الجديدة للنقل بقرقنة "صونوتراك"، التي تمتلك أسطولا يضم 6 سفن أو ما يسمى "اللود"، نقل المسافرين إلى جانب السيارات والشاحنات ومعدات التجهيز والدراجات النارية والعادية بين ولاية صفاقس وجزيرة قرقنة. وقد قامت الشركة بنقل 890 ألف مسافر […]
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