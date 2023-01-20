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الأخبار

القبض على عنصر متطرف ومحكوم بالسجن

todayيناير 20, 2023

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ألقت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة إقليم تونس وأخرى تابعة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة القبض على “عنصر متطرف” محكوم بالسجن في قضية تتعلق بالإرهاب، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الجمعة في بلاغ.

وذكر المصدر ذاته أن “العنصر المتطرف” مفتش عنه وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات من أجل” الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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