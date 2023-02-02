القصرين: إحتجاج المحامين تنديدا بتردي البنية التحتية للمحاكم

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وأكّد كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين توفيق اليحياوي أنّ الوقفة تأتي في إطار التذكير بمطالب تم رفعها سابقا، قائلا “نطمح إلى إرساء قطب قضائي، لكن لم نتلق جوابا سواء بالقبول أو الرفض، ليس هناك أي تفاعل”.
واعتبر في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ “الوضعية أصبحت كارثية، وظروف عمل الكتبة والمحامين والقضاة غير جيدة في ظل غياب التدفئة، وعدم تجهيز المحاكم بالإعلامية بل يتواصل العمل بالطريقة اليديوية التقليدية، إضافة إلى أنّ ربط المحكمة الإبتدائية بالكهرباء هو ربط عشوائي”.
وتحدث كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين عن تسليم محكمة الناحية والمحكمة العقارية والتي تبين فيما بعد أنها غير مكتملة، وأضاف “وزارة العدل لم تحرك ساكنا وكأنّ المرافق ليست ملكا عموميا”.
وشدد محدثنا على أنّ التغييرات الأخيرة في المحاكم تعود إلى سنوات الستينات، في حين أنّ عدد القضاة تضاعف 10 مرات، مضيفا “المطلب الأساسي هو الإسراع ببناء وتشييد محكمة الإستئناف”.
فدوى القرمازي
الكاتب: waed selmi
شدّد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس 2 فيفري 2023 على الحاجة للحوار خاصة "بعد المرور بقوة" لصياغة الدستور والإسفتاء والإنتخابات التي وصفها بالكارثية في ظل "العزوف والمقاطعة وضعف الإقبال". وأضاف في تصريح لبرنامج اكسبراسو "المرور بقوة ليس حل، وكان يفترض أن تفرز الإنتخابات مؤسسات ديمقراطية لها مشروعية وتمثيلية ومقبولية لدى التونسيين، ونحن أمام مؤسسة البرلمان مهزوزة في شرعيتها". وأشار الطاهري إلى مبادرة الحوار مع […]
todayفبراير 2, 2023 2
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