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القصرين: إحتجاج المحامين تنديدا بتردي البنية التحتية للمحاكم

todayفبراير 2, 2023

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نفذ صباح اليوم الخميس 2 فيفري 2023 أكثر من 100 محام بولاية القصرين وقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بالقصرين تنديدا بتردي البنية التحتية للمرافق القضائية بالجهة وتردي ظروف العمل بالمحاكم مطالبين بتحسين ظروف عملهم.

وأكّد كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين توفيق اليحياوي أنّ الوقفة تأتي في إطار التذكير بمطالب تم رفعها سابقا، قائلا “نطمح إلى إرساء قطب قضائي، لكن لم نتلق جوابا سواء بالقبول أو الرفض، ليس هناك أي تفاعل”.

واعتبر في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ “الوضعية أصبحت كارثية، وظروف عمل الكتبة والمحامين والقضاة غير جيدة في ظل غياب التدفئة، وعدم تجهيز المحاكم بالإعلامية بل يتواصل العمل بالطريقة اليديوية التقليدية، إضافة إلى أنّ ربط المحكمة الإبتدائية بالكهرباء هو ربط عشوائي”.

وتحدث كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين عن تسليم محكمة الناحية والمحكمة العقارية والتي تبين فيما بعد أنها غير مكتملة، وأضاف “وزارة العدل لم تحرك ساكنا وكأنّ المرافق ليست ملكا عموميا”.

وشدد محدثنا على أنّ التغييرات الأخيرة في المحاكم تعود إلى سنوات الستينات، في حين أنّ عدد القضاة تضاعف 10 مرات، مضيفا “المطلب الأساسي هو الإسراع ببناء وتشييد محكمة الإستئناف”.

 

فدوى القرمازي

 

الكاتب: waed selmi

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