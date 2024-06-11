القصرين: رفع 256 مخالفة اقتصادية خلال شهر ماي

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالشراكة مع المصالح الأمنية بمختلف إختصاصاتها خلال شهر ماي المنقضي وخلال تنفيذ حملات مراقبة من رفع 256 مخالفة اقتصادية.

وذلك خلال القيام ب 2168 زيارة تفقد وتعلقت أغلب هذه المخالفات بالترفيع في الاسعار وعدم الاستظهار بفاتورات الشراء، وإخفاء واحتكار منتوجات والاخلال بتراتيب الدعم و عدم اشهار الأسعار.

كما أسفرت الحملات الرقابية عن حجز كمية من المواد التي كانت موضوع ممارسات إحتكارية والمتمثلة في حجز 01 طن من الأعلاف المدعمة، و744 علبة معجون طماطم مضاعف التركيز و765 كلغ من السميد الغذائي.

إضافة إلى 350 كلغ من الفرينة الرفيعة، 307 كلغ من السكر المدعم ، 240 لتر من الزيت النباتي المدعم ، 60 قارورة زيت زيتون ، 225 لتر من الحليب المدعم ، 243 كلغ من العجين الغذائي ، 1002 لتر من المياه المعدنية ، 42 كيس من القهوة و80 قطعة حلويات.

*فدوى القرمازي