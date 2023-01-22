المزيو: إقرار المحكمة العسكرية حرمان محام من ممارسة المهنة أمر خطير

قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو اليوم اليوم الأحد 22 جانفي 2023 تعليقا على إيقاف المحامي سيف الدين مخلوف إنه “من غير المعقول أن يعاقب مواطن على فعل مرتين أمام المحكمة العسكرية والمحكمة المدنية”.

وشدّد في تصريح لمراسلنا بالقيروان عبد المجيد الجبيلي على ضرورة المحاكمات العادلة وإحترام الإجراءات والضمانات والحقوق والحريات، وتابع “ندافع عن هذه الثوابت للمواطنين والمحامين، ولا نقبل بأي مساس بحق الدفاع أو بأي مبادئ القانونية العامة، ولا نقبل بتطبيق القرارات بهذه الطريقة التعسفية”.

وأكّد عميد المحامين أنّ المدنين لا يحالون ولا يعاقبون من محاكم عسكرية، وأضاف “نحن ضد هذا الإجراء ولا نقبله”، يمكن معاقبة المتهم أمام القاضي، وتُنفذ عليه القرارات والأحكام مع إحترام الإجراءات وليس ليلا من خلال إزعاجه وكأنه إرهابي سيشكل خطرا على الدولة” على حد قوله.

وطالب عميد المحامين رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة المحافظة على المكتسبات والحقوق والحريات “في إطار تصحيح المسار”.

كما اعتبر المزيو إقرار المحكمة العسكرية حرمان محامي من ممارسة المهنة لسنوات أمرا خطيرا، واستنكر أنّ “تنتصب المحكمة العسكرية مجلس تأديب لهيئة المحامين، وهي التي تحدد مباشرة المحامي ومعابقته وفق القانون”، مؤكدا أنّ للمحاماة إستقلالية كبيرة ولا يمكن قبول أي تدخل خارجي.

وصرح العميد بأنّ مجلس الهيئة يبقى في حالة إنعقاد، مشيرا إلى أنه تمت المطالبة يإيقاف تنفيذ الأحكام إلى حين تعديل الموقف بين القضاء العدلي والقضاء العسكري، حيث يفترض أن تتخلى المحكمة العسكرية عن النظر في هذا الملف.

وللإشارة أشرف عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو اليوم الأحد على إختتام الملتقى العلمي حول ” الإثبات الجنائي بين النظرية و التطبيق” بالقيروان بالإشتراك مع محكمة الإستئناف بالقيروان وبتنظيم الفروع الجهوية للمحامين بالقيروان والقصرين وسوسة على إمتداد يومين.