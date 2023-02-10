المنصري: “جاهزون للانتخابات البلدية وقريبا سنراسل رئيس الجمهورية”

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وبيّن المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، بخصوص التحضيرات للانتخابات البلدية (تجرى كلّ خمس سنوات)، أنه لم يتغيّر شيء بالنسبة إلى القانون الانتخابي في ما يهمّ البلديات وكذلك تقسيم الدّوائر الانتخابية (350 دائرة)، مشيرا إلى أن الانتخابات البلدية أصبحت موعدًا دوريّا يُجرى كلّ خمس سنوات.
ولاحظ أنّه سيتم فتح الباب لتغيير مراكز الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين، مؤكدًا أنّ هيئة الانتخابات مستعدّة بشريّا ولوجستيّا ومادّيا لإجراء هذه الانتخابات، إذ سيتم رصد نفقات انتخابيّة في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويُذكر أنّ الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أكدت في بيان لها في جويلية 2022، على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، في النصف الأول من سنة 2023، مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
ودعت الجامعة إلى ضبط رزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2023 واحترام الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لضمان إجرائها في أحسن الظروف الممكنة.
وشددت على ضرورة انكباب مجلس نواب الشعب القادم على تنقيح مجلة الجماعات المحلية على ضوء تقييم فعلي للتجربة الأولى للمجالس البلدية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، وعلى ضوء التوصيات التي تبنتها الجامعة الوطنية للبلديات بعد الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية لسنة 2020.
*وات
الكاتب: Asma Mouaddeb
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، إسناد اللون البرتقالي لولايتي جندوبة وسليانة والخاص بدرجات الإنذار العالية، نظرا للتساقطات الثلجية المتوقعة إضافة إلى غزارة الأمطار الرعدية وقوة التهاطلات الممكنة. ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي كافة المواطنين إلى ضرورة الانتباه والحذر.
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