المُطالبة بالإسراع في تعيين والٍ جديد في قابس

عبّر الاتحاد الجهوي للشغل في قابس في بيان اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023 عن انشغاله للفراغ الإداري في مركز الولاية، بعد عزل الوالي السابق وإحالته على التحقيق، مطالبا بالإسراع في تعيين وال تتوفر فيه شروط الكفاءة والقدرة على التسيير، وفق نص البيان.

وكشف الاتحاد، عن استغرابه من طريقة عزل المعتمد الأول الذي كلف بتسيير ولاية قابس لمدة قصيرة، وقال إن هذا القرار “أدخل حالة من الشك والتساؤل فيما يخص محاربة الفساد أو طمس الحقائق”.

واعتبر الاتحاد الجهوي للشغل في قابس أن “الوضع الجهوي يمر بفترة متردية غير مسبوقة، مما أثر على مجمل الملفات المطروحة جهويا وعلى سيرورة العمل داخل كل الإدارات والمؤسسات بالجهة”.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت في بلاغ لها، بتاريخ الجمعة 31 مارس 2023، إعفاء مصباح كردمين، والي قابس، من مهامه.

وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد والي قَابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون.

وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الصدد “بأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها” وفق نص البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.

ويشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة، أصدر بتاريخ الخميس 6 أفريل 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق والي قَابس السابق، من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله، وذلك حسب إفادة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسمها منير عروم.

ويذكر أن بحثا تحقيقيا تم فتحه لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقابس من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله، بعد أن شوهد الوالي السابق بمكان العمل بعد عزله.

كما توجد 3 ملفات بقيد البحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيشات، تتعلق مواضيعها باسناد رخص تاكسي فردي وتراخيص بيع الأعلاف وحادث مرور يشتبه في تضمنه لبعض المغالطات.