النصيبي: 2023 ستكون سنة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة بامتياز

تم اليوم السبت 21 جانفي 2023، إفتتاح تظاهرة فرصة STREET التي ينظمها مركز الإعلام التونسي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الإدماج يومي 21 و22 جانفي 2023 بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارات التشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والشباب والرياضة وبلدية تونس.

وتهدف هذه التظاهرة إلى المساهمة في التعريف بالخدمات التي توفرها الدولة التونسية وشركائها لفائدة الشباب من طالبي التكوين والباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال وذلك في صياغة مختلفة تتمثل في خريطة ديناميكية للخدمات والفرص المتاحة للشباب التونسي في مجال التكوين المهني وريادة الأعمال وبرامج تحسين التشغيلية وفق ما أكده وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين نصيبي.

وأضاف الوزير بأنّ سنة 2023 ستكون سنة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة بامتياز، وقد تم رصد ميزانية قيمتها 50 مليون دينار لفائدة كل الشباب من الراغبين في المبادرة الخاصة وريادة الأعمال بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 وذلك في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية.

وأشار النصيبي إلى أنه تم الانطلاق، في تنفيذ مشروع مبادرون لهذه السنة باعتمادات قدرها 56 مليون دينار والذي يستهدف المشاريع الفردية من خلال إسناد منح استثمار تصل إلى50 % من كلفة المشروع وفي حدود 15 ألف دينار لكل مشروع.

كما بيّن وزير التشغيل، أنّ قانون المالية لسنة 2023 ضمّ تمويلات قيمتها 10 مليون دينار لتمويل المشاريع الفردية متناهية الصغر من خلال إسناد قروض مع سقف خمسة آلاف دينار دون فائدة، فضلا عن الانطلاق في برنامج جديد بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن لمساعدة المؤسسات المتعثرة على إعادة الانطلاق من خلال إعادة جدولة ديونها وتمكينها من قروض جديدة لتوسعة نشاطها.

وأشار الوزير، إلى أنّ، وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على مزيد مأسسة المقاربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحسين التشغيلية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة ومزيد تنسيق التعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة في مزيد حوكمة القطاع في مجال تحسين جودة وديمومة عروض التكوين المهني وخدمات مرافقة التشغيل وريادة الأعمال وفق تعبيره.

ريم الحسناوي