الهيئة الإدارية القطاعية للصحة تقرّ مبدأ الإضراب بيوم

إقتصاد

ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 83 بالمائة، مع موفى شهر نوفمبر 2022، ليبلغ 9239 مليون دينار مقابل 5038 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما كشف عنه المرصد الوطني للطاقة والمناجم في التقرير الشهري/نوفمبر 2022 حول "الوضع الطاقي بتونس". وأكد التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، استقرار نسبة تغطية الواردات للصادرات في حدود 32 بالمائة، مع موفى شهر نوفمبر […]