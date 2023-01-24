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الهيئة الإدارية القطاعية للصحة تقرّ مبدأ الإضراب بيوم

todayيناير 24, 2023

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انتهت أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، وتمت إثر المناقشات صياغة مشروع لائحة مهنية تضمنت مجمل المطالب والمقترحات ومن بينها تطبيق الاتفاقات  في علاقة بترسيم المتعاقدين والوقتين واستكمال التفاوض حول مشروع القانون الأساسي.

وتم الاتفاق على تنظيم تجمع ضخم لأعوان المؤسسات الصحية أمام مقر الوزارة بالعاصمة وإقرار مبدأ الإضراب بيوم، ويترك تحديد موعده وتاريخه للجامعة العامة للصحة بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية.

 

المصدر: الشعب نيوز

الكاتب: Asma Mouaddeb

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