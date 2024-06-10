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الأخبار

انتداب 966 من الكفاءات التونسية بالخارج إلى غاية أفريل

today10/06/2024 105

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بلغ عدد المنتدبين من الكفاءات التونسية في الخارج في إطار التعاون الفني منذ بداية سنة 2024 إلى إلى غاية شهر أفريل الماضي، 966 منتدبا فيما التحق 630 شخصا، حسب ما جاء في إحصائيات للوكالة التونسية للتعاون الفني على موقعها الالكتروني.

ويواصل الناشطون في مجال الإطارات شبه الطبية التمركز في المرتبة الأولى من حيث المنتدبين بالخارج، ليبلغ عددهم إلى غاية شهر أفريل الماضي 375 إطارا.

كما تطور إجمالي المتعاونين التونسيين في الخارج ليصل إلى 25663 متعاونا، ويحتل قطاع التعليم المركز الأول من حيث توزيع المتعاونين والخبراء بـ 9372 متعاونا يليه قطاع الصحة بـ8109 متعاونا.

ومثلت كندا الوجهة الأولى للمنتدبين التونسيين بـ210 منتدبا تليها ألمانيا بـ 203 منتدبا ويتوزع البقية على بلدان الخليج والبلدان الأوروبية والبلدان الإفريقية.

 

*وات

Written by: waed

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