انتعاشة اقتصادية في سوق النحاسين بالقيروان

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انتعاشة قابلتها تشكيات عديدة من الحرفيين و المهنيين حول ارتفاع اسعار المواد الاولية رغم قلتها في السوق، وتخوف من اندثار هذه المهنة خاصة في ظل عدم وجود يد عاملة مختصة لأخذ المشعل او مركز تكوين مهني في الصناعات التقليدية قادر على تكوين جيل جديد و توفير مختصين في هذا المجال.
وتظل بذلك مهنة النحاس المطروق في القيروان بين مطرقة غلاء اسعار موادها الاولية رغم ندرتها و بين سندان امكانية اندثارها.
يذكر ان سوق النحاسين بالقيروان يعتبر أشهر الاسواق في تونس نظرا لارثه التاريخي.
عبد المجيد الجبيلي
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 2
قال أحمد الغرابي مدير مركز البحوث وتكنولوجيا المياه برج السدرية اليوم السبت 18 مارس 2023، إنّ تونس موجودة جغرافيا في منطقة جافة وشبه جافة وهي تخص بلدان البحر الأبيض المتوسط. وأشار الغرابي خلال حضوره في برنامج خط أحمر إلى أنّ نزول الأمطار يتغير كل سنة ويتباين بين الجهات، حيث يبلغ في السنوات الممطرة 100 مليار متر مكعب وفي السنوات الجافة 30 مليار متر مكعب، في حين أنّ المعدل في حدود […]
today18/03/2023 38 3