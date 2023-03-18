play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

انتعاشة اقتصادية في سوق النحاسين بالقيروان

today18/03/2023 28

Background
share close

 مع حلول شهر رمضان يعيش سوق النحاسين وسط مدينة القيروان ككل سنة انتعاشة وحركية اقتصادية و تجارية كبيرة، حيث تتوافد اعداد غفيرة من النساء من كل الجهات من خارج القيروان، لإعداد الأواني النحاسية.

انتعاشة قابلتها تشكيات عديدة من الحرفيين و المهنيين حول ارتفاع اسعار المواد الاولية رغم قلتها في السوق، وتخوف من اندثار هذه المهنة خاصة في ظل عدم وجود يد عاملة مختصة لأخذ المشعل او مركز تكوين مهني في الصناعات التقليدية قادر على تكوين جيل جديد و توفير مختصين في هذا المجال.

وتظل بذلك مهنة النحاس المطروق في القيروان بين مطرقة غلاء اسعار موادها الاولية رغم ندرتها و بين سندان امكانية اندثارها.

يذكر ان سوق النحاسين بالقيروان يعتبر أشهر الاسواق في تونس نظرا لارثه التاريخي.

عبد المجيد الجبيلي

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link 3

الأخبار

“400 متر مكعب من المياه نصيب الفرد في السنة في تونس”

قال أحمد الغرابي مدير مركز البحوث وتكنولوجيا المياه برج السدرية اليوم السبت 18 مارس 2023، إنّ تونس موجودة جغرافيا في منطقة جافة وشبه جافة وهي تخص بلدان البحر الأبيض المتوسط. وأشار الغرابي خلال حضوره في برنامج خط أحمر إلى أنّ نزول الأمطار يتغير كل سنة ويتباين بين الجهات، حيث يبلغ في السنوات الممطرة 100 مليار متر مكعب وفي السنوات الجافة 30 مليار متر مكعب، في حين أنّ المعدل في حدود […]

today18/03/2023 38 3

التسجيلات

Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
0%