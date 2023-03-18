انتعاشة اقتصادية في سوق النحاسين بالقيروان

مع حلول شهر رمضان يعيش سوق النحاسين وسط مدينة القيروان ككل سنة انتعاشة وحركية اقتصادية و تجارية كبيرة، حيث تتوافد اعداد غفيرة من النساء من كل الجهات من خارج القيروان، لإعداد الأواني النحاسية.

انتعاشة قابلتها تشكيات عديدة من الحرفيين و المهنيين حول ارتفاع اسعار المواد الاولية رغم قلتها في السوق، وتخوف من اندثار هذه المهنة خاصة في ظل عدم وجود يد عاملة مختصة لأخذ المشعل او مركز تكوين مهني في الصناعات التقليدية قادر على تكوين جيل جديد و توفير مختصين في هذا المجال.

وتظل بذلك مهنة النحاس المطروق في القيروان بين مطرقة غلاء اسعار موادها الاولية رغم ندرتها و بين سندان امكانية اندثارها.

يذكر ان سوق النحاسين بالقيروان يعتبر أشهر الاسواق في تونس نظرا لارثه التاريخي.