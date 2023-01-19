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الأخبار

انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات جراء تساقط الثلوج

todayيناير 19, 2023

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أعلنت وزارة الداخلية انقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وعين دراهم مستوى منطقة فج الأطلال عين دراهم بسبب تساقط الثلوج، وقالت إنه يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 11 عمدون والطريق الوطنية رقم 07 عين مصباح.

كما أفادت الوزارة بانقطاع حركة المرور بالطريق المعبدة وغير المرقمة على مستوى منطقة الدغرق عمدون الرابطة بين نفزة والطريق الوطنية رقم 11 ولا يمكن تغيير حركة المرور.

ودعت كافة  مستعملي الطريق إلى التعديل في السرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وإستعمل الاضواء الرفافة أثناء التنقل.

وقالت إنه يمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري (إدارة عمليات الحرس الوطني) على الأرقام التالية: 71960448 و71963512، كما يُمكن الاتصال جهويا بإقليم جندوبة ومنطقة الحرس الوطني بطبرقة على الرقم المجاني 193.

 

*الصورة توضيحية

الكاتب: Asma Mouaddeb

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