انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات جراء تساقط الثلوج

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كما أفادت الوزارة بانقطاع حركة المرور بالطريق المعبدة وغير المرقمة على مستوى منطقة الدغرق عمدون الرابطة بين نفزة والطريق الوطنية رقم 11 ولا يمكن تغيير حركة المرور.
ودعت كافة مستعملي الطريق إلى التعديل في السرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وإستعمل الاضواء الرفافة أثناء التنقل.
وقالت إنه يمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري (إدارة عمليات الحرس الوطني) على الأرقام التالية: 71960448 و71963512، كما يُمكن الاتصال جهويا بإقليم جندوبة ومنطقة الحرس الوطني بطبرقة على الرقم المجاني 193.
*الصورة توضيحية
الكاتب: Asma Mouaddeb
تغطي إذاعة اكسبراس أف أم حملة الانتخابات التشريعية في دورها الثاني ابتداء من 17 جانفي 2023 إلى 27 جانفي الجاري. وتشمل التغطية الإعلامية لإذاعة إكسبراس أف أم الخاصة بحملة الانتخابات التشريعية كل من الدوائر الانتخابية بتونس الكبرى وصفاقس، وفي هذا السياق تم تخصيص عدد 3 مساحات وتكون كالتالي: 1/ من يوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 إلى يوم الجمعة 27 جانفي 2023 يوميا إثر موجز أخبار العاشرة والنصف صباحا بمعدل 3 […]
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