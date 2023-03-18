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الأخبار

بايدن: “إصدار مذكرة اعتقال في حق بوتين مبرر”

today18/03/2023 121

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة 7 مارس 2023 إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.

وذكّر بايدن -خلال حديثه مع صحافيين في البيت الأبيض- بأنّ الولايات المتحدة ليست جزءا من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث “إشارة قوية جدا”.

ومن جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن مدعي الجنائية الدولية يتصرف باستقلالية ويتخذ قراراته بناء على أدلة.

وكانت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في وقت سابق مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل في الرئاسة الروسية ماريا بيلوفا.

وتلزم الخطوة القانونية الجريئة الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددهم 123 دولة، باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطئت قدمه أراضيها.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن القضية تتعلق بأخذ القوات الروسية مئات الأطفال الأوكرانيين من دور الأيتام في أوكرانيا، قبل أن يجري عرض الكثير منهم للتبني لاحقا في روسيا.

وأضاف كريم خان، في بيان، أن مكتبه سيواصل البحث عن مشتبه بهم آخرين، و”لن يتوانى عن تقديم طلبات أخرى لاستصدار أوامر اعتقال إذا اقتضت منا الأدلة ذلك”.

وفي أول ردّ من موسكو على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار إصدار مذكرة باعتقال الرئيس بوتين لا أهمية له على الإطلاق.

 

*وكالات

الكاتب: waed selmi

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