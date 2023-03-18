الداخلية تدعو إلى تجنب استعمال وسائل النقل الخاصة بشوارع العاصمة

دعت وزارة الداخلية اليوم السبت 18 مارس 2023، كافة مستعملي الطريق إلى تجنب استعمال الوسائل الخاصة في التنقل بشوارع وأنهج العاصمة خلال أوقات الذروة من الساعة 10.00 إلى الساعة 16.00 إلاّ في الحالات المتأكدة.

كما دعت إلى عدم ركن السيارات بالصف الثاني وبالأماكن المبيّنة بعلامات منع الوقوف والتوقف، و استعمال المآوي بالمحيط القريب لشارع الحبيب بورقيبة على غرار مأوى شارع محمد الخامس ومأوى راضية الحداد ومأوى سنترال بارك.

وأكدت الوزارة في بلاغ مروري بمناسبة العطلة المدرسية والجامعية وتزامنا مع الاحتفالات بعيد الاستقلال والاستعداد لشهر رمضان المعظّم، واعتبارا للكثافة المرورية التي يمكن أن تشهدها حركة الجولان بوسط العاصمة وبعديد الطرقات والمحاور الكبرى،

على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون الطرقات واحترام مبادئ السلامة المرورية وخاصّة منها:

ــ عدم الافراط في السرعة.

ــ الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

ــ التقيّد بملازمة اليمين أثناء السير.

ــ تجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

ــ ضرورة استعمال حزام الأمان.

ــ عدم نقل ركاب متن وسيلة غير معدّة للغرض.

ــ عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.

ــ الانتباه عند شقّ الطريق من طرف المترجلين.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن عند الضرورة الاتصال بالأرقام التالية:

– 197 الأمن الوطني

إدارة شرطة المرور على الأرقام التالية: 71.342.787 ــ 71.343.201

– 193 الحرس الوطني

المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم: 71.960.448