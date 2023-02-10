بلاغ مروري بمناسبة مواجهة الترجي الرياضي والمريخ السوداني

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 بلاغا مروريا بمناسبة مباراة الجولة الإفتتاحية من دور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي ستدور يوم السبت 11 فيفري 2023 على الساعة 17.00 بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني.

وأفادت الوزارة بأنه يحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في جزئه الممتد بين مفترق معرض ب س ب ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من الساعة 13.00 إلى الساعة 21.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

هذا ويكون فتح أبواب الملعب على الساعة 14.00 ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للإكتظاظ.

كما تم تخصيص المأوى الجنوبي والشمالي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي تسهيلا لعملية الدخول وتجنبا للإكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية، ويمكن الوصول إليهما عبر الطريق السريعة الجنوبية ثم مقترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

الطريق الوطنية رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مفترق برج الوزير الزهراء.

محول الملعب ثم المنعرج في اتجاه الطريق الوطنية رقم 1 ثم مدخل الزيتون أو عبر المدخل الرئيسي ثم يمينا اتجاه الماوى الجنوبي.

الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق ب س ب فالمدخل الرئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

وأكدت وزارة الداخلية أن الدخول إلى المآوي الشرفية يكون عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيين.