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الأخبار

بوراوية العقربي: “المدارس لم تكن مهيئة لفائدة ذوي الإعاقة، للإنتخاب..”

todayيناير 29, 2023

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قالت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي، “إنّ المدارس لم تكن مهيئة لفائدة ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم اليوم..وكان من المفروض أن تأخذ كل الإحتياطات والتدابير اللازمة لهذه الفئة..”

 

وأضافت العقربي، “كان من المفروض عقد جلسة عمل رسمية  بين هيئة الإنتخابات والمنظمة ووزارة التربية..وكان من الأجدر تكوين أعوان الهيئة في أبجديات لغة الإشارة..”

 

وجددت، المتحدثة الرسمية باسم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دعوتها إلى وزارة التربية، من ادراج لغة الإشارة.

 

كما ذّكرت، بمطالبة المنظمة، بتنقيح القانون الإنتخابي، واعطاء حرية اختيار لذوي الإعاقة، لمرافقتهم أثناء عملية الإقتراع، مبيّنة أن المنظمة قدمت كل دعمها وحاولت تسهيل عملية الاقتراع اليوم لفائدة هذه الفئة.

 

وقالت، المتحدثة باسم المنظمة، إنّ، 4 مترشحين من ذوي الإعاقة لم يتمكنوا من المرور إلى الدور الثاني للإنتخابات التشريعية، نظرا للعقلية وعدم الثقة في هذه الفئة وفق تعبيرها.

 

 

الكاتب: Rim Hasnaoui

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