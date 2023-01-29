بوراوية العقربي: “المدارس لم تكن مهيئة لفائدة ذوي الإعاقة، للإنتخاب..”

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وأضافت العقربي، “كان من المفروض عقد جلسة عمل رسمية بين هيئة الإنتخابات والمنظمة ووزارة التربية..وكان من الأجدر تكوين أعوان الهيئة في أبجديات لغة الإشارة..”
وجددت، المتحدثة الرسمية باسم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دعوتها إلى وزارة التربية، من ادراج لغة الإشارة.
كما ذّكرت، بمطالبة المنظمة، بتنقيح القانون الإنتخابي، واعطاء حرية اختيار لذوي الإعاقة، لمرافقتهم أثناء عملية الإقتراع، مبيّنة أن المنظمة قدمت كل دعمها وحاولت تسهيل عملية الاقتراع اليوم لفائدة هذه الفئة.
وقالت، المتحدثة باسم المنظمة، إنّ، 4 مترشحين من ذوي الإعاقة لم يتمكنوا من المرور إلى الدور الثاني للإنتخابات التشريعية، نظرا للعقلية وعدم الثقة في هذه الفئة وفق تعبيرها.
الكاتب: Rim Hasnaoui
أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم 29 جانفي 2023، أنّ المسار الانتخابي يمكن ان تشوبه بعض الاخلالات الغير ممنهجة. وأشار المنصري إلى أن الهيئة طلبت من رؤساء المراكز عدم تقديم النسب الاولية للاقتراع بهدف تقديم النسب بصفة موحدة و ليست الغاية اخفاء هذه النسب. وللتذكير فقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم خلال النقطة الإعلامية الثانية للهيئة، أنّ نسبة المشاركة […]
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