play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

تالة: بداية تساقط الثلوج واللجنة المحلية لتفادي الكوارث تستعد

todayيناير 22, 2023

Background
share close

تشهد معتمدية تالة من ولاية القصرين منذ ليلة السبت 21 جانفي 2023 بداية تساقط الثلوج في ظل إنخفاض في درجات الحرارة منذ أيام.

هذا وأكد معتمد تالة ورئيس اللجنة المحلية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة جوهر الشعباني أنّ اللجنة المحلية في حالة إنعقاد دائم بالتنسيق مع اللجنة الجهوية، للتدخل عند الإقتضاء.

وأشار إلى أنه تم وضع كافة الإمكانيات البشرية واللوجيستية لمجابهة موجة البرد وتساقط الثلوج مع  تخصيص مبيت 25 جويلية كمركز للإيواء إن إقتضت  الضرورة، كما تم الإنطلاق في توزيع المساعدات العينية المخصصة لعدد من العائلات المعوزة وفاقدة السند بمعتمدية تالة.

وللإشارة فإنّ كميات الثلوج التي شهدتها معتمدية تالة وخاصة منطقتي الشار وبئر شعبان لم تتسبب في إنقطاع الطرقات وتعطل حركة المرور.

 

فدوى القرمازي

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

وزير الصحة
insert_link 2

الأخبار

وزير الصحة: لن يتم إنتداب 5 آلاف متعاقد في المستشفيات العمومية 

قال وزير الصحة علي المرابط السبت 21 جانفي 2023 إنه "لن يتم انتداب 5 آلاف متعاقد في المستشفيات العمومية، لكن سيتم ترسيم المتعاقدين مع وزارة الصحة". وأوضح  الوزير أنه تم الاتفاق في ميزانية وزارة الصحة لسنة 2023، على ترسيم 5 آلاف إطار طبي وشبه طبي تعاقدت معهم الوزارة. وأكد في تصريح لمراسلة إكسبراس أف أم على هامش زيارة أداها إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، تكفل وزارة الدفاع الوطني بإنجاز […]

todayيناير 22, 2023 2

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%