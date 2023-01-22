تالة: بداية تساقط الثلوج واللجنة المحلية لتفادي الكوارث تستعد

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هذا وأكد معتمد تالة ورئيس اللجنة المحلية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة جوهر الشعباني أنّ اللجنة المحلية في حالة إنعقاد دائم بالتنسيق مع اللجنة الجهوية، للتدخل عند الإقتضاء.
وأشار إلى أنه تم وضع كافة الإمكانيات البشرية واللوجيستية لمجابهة موجة البرد وتساقط الثلوج مع تخصيص مبيت 25 جويلية كمركز للإيواء إن إقتضت الضرورة، كما تم الإنطلاق في توزيع المساعدات العينية المخصصة لعدد من العائلات المعوزة وفاقدة السند بمعتمدية تالة.
وللإشارة فإنّ كميات الثلوج التي شهدتها معتمدية تالة وخاصة منطقتي الشار وبئر شعبان لم تتسبب في إنقطاع الطرقات وتعطل حركة المرور.
فدوى القرمازي
الكاتب: waed selmi
قال وزير الصحة علي المرابط السبت 21 جانفي 2023 إنه "لن يتم انتداب 5 آلاف متعاقد في المستشفيات العمومية، لكن سيتم ترسيم المتعاقدين مع وزارة الصحة". وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق في ميزانية وزارة الصحة لسنة 2023، على ترسيم 5 آلاف إطار طبي وشبه طبي تعاقدت معهم الوزارة. وأكد في تصريح لمراسلة إكسبراس أف أم على هامش زيارة أداها إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، تكفل وزارة الدفاع الوطني بإنجاز […]
todayيناير 22, 2023 2
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