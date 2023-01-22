تالة: بداية تساقط الثلوج واللجنة المحلية لتفادي الكوارث تستعد

تشهد معتمدية تالة من ولاية القصرين منذ ليلة السبت 21 جانفي 2023 بداية تساقط الثلوج في ظل إنخفاض في درجات الحرارة منذ أيام.

هذا وأكد معتمد تالة ورئيس اللجنة المحلية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة جوهر الشعباني أنّ اللجنة المحلية في حالة إنعقاد دائم بالتنسيق مع اللجنة الجهوية، للتدخل عند الإقتضاء.

وأشار إلى أنه تم وضع كافة الإمكانيات البشرية واللوجيستية لمجابهة موجة البرد وتساقط الثلوج مع تخصيص مبيت 25 جويلية كمركز للإيواء إن إقتضت الضرورة، كما تم الإنطلاق في توزيع المساعدات العينية المخصصة لعدد من العائلات المعوزة وفاقدة السند بمعتمدية تالة.

وللإشارة فإنّ كميات الثلوج التي شهدتها معتمدية تالة وخاصة منطقتي الشار وبئر شعبان لم تتسبب في إنقطاع الطرقات وتعطل حركة المرور.