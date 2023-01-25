تطور الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس بـ 18.4%

تطورت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال كامل سنة 2022، بنسبة 18.4 بالمائة بالمقارنة بسنة 2021، لتبلغ ما قيمته 9ر2221 مليون دينار، مقابل 3ر1876 مليون دينار في سنة 2021.

وتشير معطيات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي)، فقد توزعت الاستثمارات الدولية على مبلغ 6ر7 مليون دينار استثمارات الحافظة المالية و3ر2214 مليون دينار استثمارات خارجية مباشرة.

وتظهر ذات البيانات أنه بالمقارنة مع نتائج سنة 2021، شهدت استثمارات الحافظة المالية تراجعا بنسبة 9ر75 بالمائة لتبلغ 5ر31 مليون دينار، بينما تطورت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 20 بالمائة.

وبحساب سعر صرف الدينار فقد بلغت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس في السنة الفارطة 9ر715 مليون دولار (مقابل 4ر671 مليون دولار في 2021) و4ر681 مليون أورو (مقابل 1ر569 مليون أورو في 2021).

وتبرز بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فيما يهم التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة، تطورا متفاوتا لقطاعات الصناعات المعملية والخدمات والفلاحة مقابل تراجع الاستثمار الخارجي في قطاع الطاقة.

واستأثر قطاع الصناعات المعملية بأعلى قيمة من الاستثمارات الخارجية مستقطبا 6ر1300 مليون دينار مقابل 6ر952 مليون دينار في 2021، اي بزيادة بنسبة 5ر36 بالمائة.

وتوفق قطاع الخدمات في استقطاب استثمارات اجنبية بقيمة 4ر413 مليون دينار السنة الماضية مقابل 9ر344 مليون دينار في عام 2021.

كما عرف قطاع الفلاحة زيادة طفيفة بجذبه لاستثمارات خارجية بقيمة 7ر9 مليون دينار في عام 2022 مقابل 8ر6 مليون دينار في 2021.

وفي المقابل تراجع الاستثمار الاجنبي في قطاع الطاقة العام الفارط بنسبة 3ر9 بالمائة ليصل مع نهاية السنة الفارطة إلى 5ر490 مليون دينار مقابل 6ر540 مليون دينار في سنة 2021.

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