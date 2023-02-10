تعمق عجز الميزانية بنسبة 12 % مع موفى نوفمبر 2022

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ويعزى تفاقم العجز إلى إرتفاع أعباء الميزانية بنسبة 19 بالمائة لتتجاوز 40.3 مليار دينار بسبب الزيادة في نفقات التدخلات بـ73 بالمائة لتبلغ موفى نوفمبر 2022، حوالي 12 مليار دينار.
كما زادت نفقات التأجير بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 19.3 مليار دينار ونفقات التمويل (فائدة الدين) بنسبة 16.5 مليار دينار.
في المقابل إرتفعت موارد الميزانية بنسبة 23.3 بالمائة لتصل إلى 35.4 مليار بفضل إرتفاع المداخيل الجبائية بـ75 بالمائة (8ر2 مليار دينار).
*وات
الكاتب: waed selmi
اعتبر العياشي زمال رئيس حركة عازمون اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، أنّه كان بالإمكان تحويل كل الصعوبات إلى فرص على غرار أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، غير أنّ تونس "لم تكن لها الديبلوماسية الفعالة والرؤية الإستراتيجية والسياسية للتركيز على الإستثمار والإقتصاد". وخلال إستضافته في برنامج لكسبراس قال زمال إنّ "مسار 25 جويلية كان إمتدادا لنفس المنظومة منذ 2011"، مؤكدا أنّ الإستقرار السياسي أمر بديهي لجلب المستثمرين والقيام بإصلاحات. وتابع "كان على […]
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