تعمق عجز الميزانية بنسبة 12 % مع موفى نوفمبر 2022

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اعتبر العياشي زمال رئيس حركة عازمون اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، أنّه كان بالإمكان تحويل كل الصعوبات إلى فرص على غرار أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، غير أنّ تونس "لم تكن لها الديبلوماسية الفعالة والرؤية الإستراتيجية والسياسية للتركيز على الإستثمار والإقتصاد". وخلال إستضافته في برنامج لكسبراس قال زمال إنّ "مسار 25 جويلية كان إمتدادا لنفس المنظومة منذ 2011"، مؤكدا أنّ الإستقرار السياسي أمر بديهي لجلب المستثمرين والقيام بإصلاحات. وتابع "كان على […]