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إقتصاد

تعمق عجز الميزانية بنسبة 12 % مع موفى نوفمبر 2022

today10/02/2023

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أفادت النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة التي نشرتها وزارة المالية اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 بتعمق عجز الميزانية مع موفى نوفمبر 2022 بنسبة 12 بالمائة، ليصل إلى 5.9 مليار دينار.

ويعزى تفاقم العجز إلى إرتفاع أعباء الميزانية بنسبة 19 بالمائة لتتجاوز 40.3 مليار دينار بسبب الزيادة في نفقات التدخلات بـ73 بالمائة لتبلغ موفى نوفمبر 2022، حوالي 12 مليار دينار.

كما زادت نفقات التأجير بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 19.3 مليار دينار ونفقات التمويل (فائدة الدين) بنسبة 16.5 مليار دينار.

في المقابل إرتفعت موارد الميزانية بنسبة 23.3 بالمائة لتصل إلى 35.4 مليار بفضل إرتفاع المداخيل الجبائية بـ75 بالمائة (8ر2 مليار دينار).

 

*وات

الكاتب: waed selmi

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