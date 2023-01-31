توقيا من الأعمال الإرهابيّة: الداخلية تدعو للإبلاغ الفوري عن هذا العنصر

Express Radio Le programme encours
وأوضحت الوزارة أن الشخص المذكور يدعى عمر بن محمد بن عمر جعفر وهو تونسي الجنسية ومن مواليد 10 فيفري 1986، كما أشارت إلى أنه عامل يومي، قاطن في نهج المنجي سليم في رفراف من ولاية بنزرت.
كما يمكن الاتصال بأقرب وحدة أمنيّة أو عسكريّة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكد سمير شطورو رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص، مطالبة الأطباء بتوفير تغطية صحية شاملة لكل المواطنين، وأوضح أن "صندوق التأمين على المرض يتكفل بثلثي المواطنين التونسيين فقط وبصفة جزئية، فيما لا يتمتع الثلث الآخر بأي تغطية صحية"، وقال إن ذلك "يُفقد منظومة التغطية الصحية صبغتها التضامنية". وأشار سمير شطورو لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى ضرورة تكفل الدولة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة، حاملي بطاقة العلاج البيضاء والحمراء وعددهم تقريبا […]
تعليقات (0)