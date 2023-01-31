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توقيا من الأعمال الإرهابيّة: الداخلية تدعو للإبلاغ الفوري عن هذا العنصر

todayيناير 31, 2023 1

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دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 إلى الإبلاغ الفوري عن عنصر مفتش عنه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنيّة وتوقيا من الأعمال الإرهابيّة.

وأوضحت الوزارة أن الشخص المذكور يدعى عمر بن محمد بن عمر جعفر وهو تونسي الجنسية ومن مواليد 10 فيفري 1986، كما أشارت إلى أنه عامل يومي، قاطن في نهج المنجي سليم في رفراف من ولاية بنزرت.

ووضعت الوزارة على ذمة المواطنين جملة من المواطنين للإبلاغ عند مشاهدته أو الحصول على أيّ معلومات تخصّ مكان تواجده وتحرّكاته، وهذه هي الأرقام:
 71.335.000 –
 – 80101111 الرقم الأخضر.
 – 193 الحرس الوطني.
 – 197 الأمن الوطني.

كما يمكن الاتصال بأقرب وحدة أمنيّة أو عسكريّة.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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