play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

تونس تحيي الذكرى 85 لعيد الشهداء

today09/04/2023 49

Background
share close

يحيي الشعب التونسي اليوم الأحد 9 أفريل 2023، الذكرى 85 لعيد الشهداء.

 

وقد شكّلت ذكرى 9 أفريل 1938 منعرجا حاسما في مسار الكفاح الوطني ومرحلة فارقة في تاريخ تونس ونضالات شعبها في سبيل الحرية.

 

واندلعت أحداث 9 أفريل بخروج مظاهرات حاشدة من العاصمة التونسية أبرزها في ساحة الحلفاوين بقيادة المناضل علي البلهوان للمطالبة بإصلاحات سياسية وببرلمان تونسي.

.

وقد جوبهت المسيرات برصاص الاحتلال الفرنسي، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتبعتها حملات اعتقالات واسعة شملت قيادات الحركة الوطنية آنذاك.

 

كما شكلت هذه الأحداث خطوة هامة نحو الاستقلال يوم 20 مارس 1956 وإعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957.

الكاتب: Rim Hasnaoui

مقالات مماثلة

المقال السابق

طقس
insert_link 2

الأخبار

طقس مغيّم وأمطار متفرّقة

يكون طقس اليوم الأحد 9 أفريل 2023، مغيّما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بأقصى الشمال مع أمطار متفرّقة.   وتتراوح الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 20 و25 درجة ببقية الجهات.   والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س. أمّا البحر قليل الاضطراب

today09/04/2023 337 2

التسجيلات

0%