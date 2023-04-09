تونس تحيي الذكرى 85 لعيد الشهداء

يحيي الشعب التونسي اليوم الأحد 9 أفريل 2023، الذكرى 85 لعيد الشهداء.

وقد شكّلت ذكرى 9 أفريل 1938 منعرجا حاسما في مسار الكفاح الوطني ومرحلة فارقة في تاريخ تونس ونضالات شعبها في سبيل الحرية.

واندلعت أحداث 9 أفريل بخروج مظاهرات حاشدة من العاصمة التونسية أبرزها في ساحة الحلفاوين بقيادة المناضل علي البلهوان للمطالبة بإصلاحات سياسية وببرلمان تونسي.

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وقد جوبهت المسيرات برصاص الاحتلال الفرنسي، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتبعتها حملات اعتقالات واسعة شملت قيادات الحركة الوطنية آنذاك.

كما شكلت هذه الأحداث خطوة هامة نحو الاستقلال يوم 20 مارس 1956 وإعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957.