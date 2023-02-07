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الأخبار

تونس تسعى إلى تنظيم بطولة شمال إفريقيا المفتوحة للتايكواندو

today07/02/2023

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عرض رئيس الجامعة التونسية ونائب رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو محمد غنام على إجتماع الإتحاد العربي للتايكوندو لمكتبه التنفيذي بالفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، إستعداد تونس لتنظيم بطولة شمال إفريقيا المفتوحة ويقع خلالها تشريك المنتخبات والجمعيات والنوادي.

وذلك بمناسبة بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولي بحضور ثمانية عشر رئيسا للاتحادات الوطنية العربية وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة ؛ المملكة العربية السعودية ؛ الكويت ؛ البحرين؛ سوريا ؛ العراق ؛ اليمن ؛ فلسطين ؛ الاردن ؛ لبنان ؛ جيبوتي ؛ السودان ؛ مصر ؛ ليبيا ؛ تونس ؛ موريتانيا ؛ الجزائر والمغرب .

كما حضر الإجتماع رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو تشونغ وون تشو، مرفوقا برئيس الاتحاد الآسيوي لي سو،  ورئيس الاتحاد الافريقي ايساكا، الذين تم تكريمهم بدروع الاتحاد العربي للتايكوندو .

وأشار رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بالمناسبة في معرض كلمته إلى الخطوط العريضة الخاصة بمجالات التعاون بين الاتحاد العربي وباقي الاتحادات الاخرى وذلك بمساعدة الاتحاد الدولي، معبرا في الوقت نفسه عن سعادته بحضور الاحتفال الخاص بالذكرى الخمسين على انطلاق أول بطولة عالمية سنة 1973 بكوريا الجنوبية ووصولا لبطولة العالم باكو 2023 ، ليختتم هذا الاجتماع بأخذ صور تذكارية شملت جميع الحاضرين .

 

محمد الهادي بولعابة

الكاتب: waed selmi

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