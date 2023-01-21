جامعة النقل: “الوزارة تُصدر تساخير غير قانونية ونحن نستعدّ للتفاوض”

حمّلت الجامعة العامة للنقل سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في تأزم الأوضاع داخل مؤسسات قطاع النقل، نتيجة “سياسة الترهيب والترغيب التي تنتهجها للتغطية عن فشل وعقم سياساتها في كافة أسلاك القطاع ومؤسساته”.

ونبهت الجامعة وزارة الإشراف مما أسمته “سياسة المخاتلة التي تعتمدها في الإعداد للمفاوضات وإنتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام والتضييق على الحق النقابي بإتخاذ إجراءات جائرة وغير قانونية منافية للاتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية عبر إصدار تساخير غير قانونية” وفق نص البيان.

ودعت الجامعة كافة منظوريها بالقطاع إلى عدم تسلّم التساخير ورفض تطبيقها والإلتزام بقرار الهيئة الإدارية لقطاع النقل الداعية للإضراب العام القطاعي يومي 25 و26 جانفي الجاري.

كما دعت الجامعة العامة للنقل كافة النقابات الأساسية والفروع الجامعية بالقطاع برا وبحرا وجوا إلى مزيد رص الصفوف، من أجل إنجاح النضالات القادمة بنفس العزيمة والإصرار المعتادين عليها للدفاع عن عمومية مؤسسات القطاع وديمومته، حسب المصدر ذاته.