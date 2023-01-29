جمعية ملاحظون بلا حدود: “الهيئة أعطت تعليمات بالتكتّم على نسب الإقبال..”

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وأضاف، السلطاني، في تصريحه لإكسبراس أف أم، أنّ، أن هيئة الإنتخابات وفرت كل الموارد البشرية واللوجستية لحسن سير عملية الإقتراع، مشيرا إلى وجود منع الصحفيين من التصوير والعمل، من قبل بعض رؤساء مراكز الإقتراع.
كما أشار، كاتب عام جمعية ملاحظون بلا حدود، إلى وجود رفض مد نسب المشاركة لفائدة الملاحظين، من قبل رؤساء مراكز الإقتراع، قائلا “الهيئة أعطت تعليمات بعدم مد النسب واحصائيات المشاركة.. ورؤساء المراكز اكدوا ذلك”
وقال السلطاني، “ربما الهيئة متخوفة من نسبة الإقبال الضعيفة، وتريد التكتم على الإحصائيات، لعدم التأثير على بقية الناخبين، وهذا يمس من شفافية ونزاهة الإنتخابات..”
الكاتب: Rim Hasnaoui
بلغت نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع إلى حدود الواحد ظهر بولاية قفصة 6٫45 بالمائة من اجمالي المسجلين بالدائرة الانتخابية بولاية قفصة وفق ما أكده الناطق الرسمي للهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة نجم الدين خريف. واضاف خريف، انه تم تسجيل مخالفة من قبل أعوان المراقبة التابعين للهيئة تتعلق بخرق الصمت الانتخابي قرب أحد مراكز الاقتراع بدائرة قفصة الجنوبية حيث عمد أحد الأشخاص التابعين لأحد المترشحين بمحاولة التأثير على الناخبين للتصويت. وأضاف عضو […]
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