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الأخبار

جمعية ملاحظون بلا حدود: “الهيئة أعطت تعليمات بالتكتّم على نسب الإقبال..”

todayيناير 29, 2023 2

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أكد عبد الحق السلطاني كاتب عام جمعية ملاحظون بلا حدود، اليوم الأحد 29 جانفي 2023،، أنّ الجمعية تلاحظ الانتخابات التشريعية في دورها الثاني بـ 60 منسق حهوي، ووضع أرقام هاتفية على ذمة المواطنين.

 

وأضاف، السلطاني، في تصريحه لإكسبراس أف أم، أنّ، أن هيئة الإنتخابات وفرت كل الموارد البشرية واللوجستية لحسن سير عملية الإقتراع، مشيرا إلى وجود منع الصحفيين من التصوير والعمل، من قبل بعض رؤساء مراكز الإقتراع.

 

كما أشار، كاتب عام جمعية ملاحظون بلا حدود، إلى وجود رفض مد نسب المشاركة لفائدة الملاحظين، من قبل رؤساء مراكز الإقتراع، قائلا “الهيئة أعطت تعليمات بعدم مد النسب واحصائيات المشاركة.. ورؤساء المراكز اكدوا ذلك”

 

وقال السلطاني، “ربما الهيئة  متخوفة من نسبة الإقبال الضعيفة، وتريد التكتم على الإحصائيات، لعدم التأثير على بقية الناخبين، وهذا يمس من شفافية ونزاهة الإنتخابات..”

 

 

 

الكاتب: Rim Hasnaoui

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