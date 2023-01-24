جودة دحمان: مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني في إطار منهج تصعيدي

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وأوضحت عضو جامعة التعليم الثانوي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه في حال تواصل عدم التجاوب سيكون العنوان تصعيديا بامتياز، وأضافت “القرارات النضالية تزعجنا كأولياء ونتفهم غضب وحيرة التلاميذ والأولياء”.
واعتبرت أنّ “السلطة تتعامل بحد كبير من العبث مع الشأن التربوي ومع مطالب المربين والمربيات حيث لا تزال عدة نقاط عالقة فيما يتعلق باتفاقية 2019 والتي لم تنفذ الى الآن”.
وتساءلت دحمان “لماذا الإنتظار إلى حين توتر العلاقات للمرور إلى طاولة المفاوضات”، وتابعت قائلة “السلط أصبحت تتعامل مع الإضرابات بمنطق الغنيمة حيث تقوم بالاقتطاعات فقط”.
كما حملت عضو جامعة التعلي الثانوي المسؤولية إلى السلطة، حيث تتعامل بحجم كبير من اللامسؤولية مع قطاع بهذا الحجم، مضيفة “السلطة هي من ترتهن المربي والتلميذ والولي وعليها تحمل مسؤوليتها في ذلك”.
من جهة أخرى أكّدت أن ميزانية المؤسسات التعليمية وبدل الترفيع فيها يتم تقليصها، وتساءلت “هل قدر المربي أن لا يطالب بتحسين الوضع”.
كما شددت محدثتنا على أنه “لا تنازل على الحقوق الشرعية والمشروعية، وعلى السلطة أن تدعو الطرف الإجتماعي للتفاوض بجدية بإعتباره الطريق الوحيد لحل الإشكاليات”.
الكاتب: waed selmi
أكّد أحمد ونيس الديبلوماسي السابق اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 أنّ إجتماع وزارء الخارجية العرب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس هو إجتماع إستشاري بطلب وترأس من ليبيا وليس بجدول من الجامعة العربية، وقد إنعقد بحضور تونس والجزائر وممثلين عن بلدان عربية أخرى. وقال أحمد ونيس في تصريح لبرنامج اكسبراسو إنّ "الحكومة الليبية أرادت أن تؤكد إنتقال الرئاسة إليها فيما يخص مجلس وزراء الجامعة العربية، وتبين بروز سلطة ليبية معترف بها […]
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