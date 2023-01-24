جودة دحمان: مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني في إطار منهج تصعيدي

قالت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 إنّه في ظل تواصل “صمت وزارة التربية وعدم جديتها” قررت الهيئة الإدارية مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة في إطار منهج تصعيدي.

وأوضحت عضو جامعة التعليم الثانوي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه في حال تواصل عدم التجاوب سيكون العنوان تصعيديا بامتياز، وأضافت “القرارات النضالية تزعجنا كأولياء ونتفهم غضب وحيرة التلاميذ والأولياء”.

واعتبرت أنّ “السلطة تتعامل بحد كبير من العبث مع الشأن التربوي ومع مطالب المربين والمربيات حيث لا تزال عدة نقاط عالقة فيما يتعلق باتفاقية 2019 والتي لم تنفذ الى الآن”.

وتساءلت دحمان “لماذا الإنتظار إلى حين توتر العلاقات للمرور إلى طاولة المفاوضات”، وتابعت قائلة “السلط أصبحت تتعامل مع الإضرابات بمنطق الغنيمة حيث تقوم بالاقتطاعات فقط”.

كما حملت عضو جامعة التعلي الثانوي المسؤولية إلى السلطة، حيث تتعامل بحجم كبير من اللامسؤولية مع قطاع بهذا الحجم، مضيفة “السلطة هي من ترتهن المربي والتلميذ والولي وعليها تحمل مسؤوليتها في ذلك”.

من جهة أخرى أكّدت أن ميزانية المؤسسات التعليمية وبدل الترفيع فيها يتم تقليصها، وتساءلت “هل قدر المربي أن لا يطالب بتحسين الوضع”.

كما شددت محدثتنا على أنه “لا تنازل على الحقوق الشرعية والمشروعية، وعلى السلطة أن تدعو الطرف الإجتماعي للتفاوض بجدية بإعتباره الطريق الوحيد لحل الإشكاليات”.