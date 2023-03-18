حجز 30 طنا من الأعلاف ومباشرة قضية في المضاربة والاحتكار

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وقد داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش بالرقاب إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد على أثر توفر معلومات حول تعمد أحد المزودين بمادة العلف المدعم إفراغ حمولة أحد الشاحنات في محل مهجور مخالف، المكان المخصص لذلك.
هذا وتمت مباشرة قضية عدلية بعد مراجعة ممثل النيابة العمومية في المضاربة والاحتكار.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 2
انتظمت اليوم السبت 18 مارس 2023 مائدة مستديرة حول "رقمنة الخدمات العمومية الموجهة لرواد الأعمال: العوائق والأولويات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة". وبيّن ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أن المؤسسة التونسية تعيش اليوم إشكاليات كبرى في علاقتها مباشرة مع الدولة. وأفاد أننا لا نزال نعاني من البيروقراطية ومن بعض الإشكاليات التي تتعلق برقمنة الإدارة. هذا وشدد أن مناخ الأعمال في تونس المبني على رقمنة الإدارة يجب أن يواكب تطور […]