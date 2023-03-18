حجز 30 طنا من الأعلاف ومباشرة قضية في المضاربة والاحتكار

تم حجز 30 طن من مادة العلف وإعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

وقد داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش بالرقاب إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد على أثر توفر معلومات حول تعمد أحد المزودين بمادة العلف المدعم إفراغ حمولة أحد الشاحنات في محل مهجور مخالف، المكان المخصص لذلك.

هذا وتمت مباشرة قضية عدلية بعد مراجعة ممثل النيابة العمومية في المضاربة والاحتكار.