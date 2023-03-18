play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

حجز 30 طنا من الأعلاف ومباشرة قضية في المضاربة والاحتكار

today18/03/2023 92

Background
share close

تم حجز 30 طن من مادة العلف وإعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

وقد داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش بالرقاب إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد على أثر توفر معلومات حول تعمد أحد المزودين بمادة العلف المدعم إفراغ حمولة أحد الشاحنات في محل مهجور مخالف، المكان المخصص لذلك.

هذا وتمت مباشرة قضية عدلية بعد مراجعة ممثل النيابة العمومية في المضاربة والاحتكار.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎F مكتب الإعلام والإتصال للحرس الوطني A‎’‎

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

إقتصاد

ياسين قويعة: “المؤسسات التونسية تعاني من رقمنة الإدارة”

انتظمت اليوم السبت 18 مارس 2023 مائدة مستديرة حول "رقمنة الخدمات العمومية الموجهة لرواد الأعمال: العوائق والأولويات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة". وبيّن ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أن المؤسسة التونسية تعيش اليوم إشكاليات كبرى في علاقتها مباشرة مع الدولة. وأفاد أننا لا نزال نعاني من البيروقراطية ومن بعض الإشكاليات التي تتعلق برقمنة الإدارة. هذا وشدد أن مناخ الأعمال في تونس المبني على رقمنة الإدارة يجب أن يواكب تطور […]

today18/03/2023 86

التسجيلات

Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
0%