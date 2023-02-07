حركة الشعب تدعو سعيد إلى إنهاء العمل بالمرحلة الإستثنائية

دعا زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى انهاء العمل بالمرحلة الاستثنائية خلال شهر مارس القادم، والتسريع بتركيز المحكمة الدستورية.

كما طالب المغزاوي، خلال ندوة صحفية لحركة الشعب، رئيس الدولة بتشكيل حكومة سياسية، يكون لها برنامج واضح في علاقة بالقضايا الداخلية وصندوق النقد الدولي معتبرا حكومة نجلاء بودن حكومة مرحلة استثنائية وحكومة تصريف أعمال.

كما دعا أمين عام حركة الشعب قيس سعيد إلى مراجعة عديد التعيينات وسد الشغورات في عديد المناصب، واصفا إدارة الرئيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية بغير الجيدة، ولم يتم تقديم فيها أي برنامج على جميع المستويات.

واعتبر أنّ العشرية الأخيرة وإدارة الرئيس لمسار 25 جويلية تسبب في عزوف المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية، قائلا” المراد من هذه الانتخابات إقصاء الأحزاب، وحركة الشعب شاركت فيها بطرق مختلفة”.

واعلن، المغزواي عن فوز حركة الشعب بـ31 مقعدا في البرلمان القادم مرجحا أن يرتفع عددهم إلى 45 نائبا مشيرا إلى وجود مشاورات مع عديد من النواب.

ريم الحسناوي