حركة الشعب تدعو سعيد إلى إنهاء العمل بالمرحلة الإستثنائية

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كما طالب المغزاوي، خلال ندوة صحفية لحركة الشعب، رئيس الدولة بتشكيل حكومة سياسية، يكون لها برنامج واضح في علاقة بالقضايا الداخلية وصندوق النقد الدولي معتبرا حكومة نجلاء بودن حكومة مرحلة استثنائية وحكومة تصريف أعمال.
كما دعا أمين عام حركة الشعب قيس سعيد إلى مراجعة عديد التعيينات وسد الشغورات في عديد المناصب، واصفا إدارة الرئيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية بغير الجيدة، ولم يتم تقديم فيها أي برنامج على جميع المستويات.
واعتبر أنّ العشرية الأخيرة وإدارة الرئيس لمسار 25 جويلية تسبب في عزوف المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية، قائلا” المراد من هذه الانتخابات إقصاء الأحزاب، وحركة الشعب شاركت فيها بطرق مختلفة”.
واعلن، المغزواي عن فوز حركة الشعب بـ31 مقعدا في البرلمان القادم مرجحا أن يرتفع عددهم إلى 45 نائبا مشيرا إلى وجود مشاورات مع عديد من النواب.
ريم الحسناوي
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
قال عميد المحامين حاتم المزيو اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 إنّ مبادرة الحوار بالشراكة مع المنظمات الوطنية هي مبادرة سياسية وإقتصادية وإجتماعية. وقال المزيو خلال إستضافته في برنامج اكسبراسو إنّ قانون المالية 2023 فيه إستمرار لنفس السياسات القديمة، حيث تضمن ضغطا جبائيا إضافيا في المقابل هناك غياب للإستثمار والتنمية في تونس، إضافة إلى التمشي نحو رفع الدعم وإتباع إملاءات صندوق النقد الدولي وتواصل التداين الخارجي. واعتبر عميد المحامين أنّ هذا الوضع […]
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