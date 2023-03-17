حركة النهضة: “لا نعترف بالبرلمان”

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كما أكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة عدم اعترافه بالبرلمان الذي وصفه بـ “الصوري” “الذي يعمل في ظلّ تعتيم إعلامي، بلا شرعية ولا مصداقية ولا صلاحيات”.
وأكّدت الحركة أن “خيارات سلطة 25 جويلية وسياساتها أوقعت البلاد في العزلة وهي تدفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نحو الانهيار وتزيد كل يوم من تفشّي الفقر واليأس” وفق بلاغ صادر في الغرض.
وجددت “التمسّك بالنضال السلمي إلى جانب كل القوى الوطنية من أجل استعادة الديمقراطية التي توحّد التونسيين والتونسيات، ومن أجل منع تراجع البلاد إلى مربّع الاستبداد والدكتاتورية” وفق ما جاء في البيان.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 2
يتميز طقس اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بنشاط نسبي للرياح قرب السواحل الشمالية تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الإضطراب بالشمال. ويكون الطقس صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 22 و26 داخل البلاد.