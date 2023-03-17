حركة النهضة: “لا نعترف بالبرلمان”

ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة “بشدة اعتقال عبد الفتاح التاغوتي مسؤول مكتب الإعلام في الحركة مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين السياسيين، كما اعتبر أنّ هذا الاعتقال حلقة جديدة من حلقات ملاحقة المعارضين وتأكيدا من السلطة على تجريم المعارضة السياسية عبر افتعال الملفات ووأد العمل السياسي وتحويله إلى جريمة إرهابية”.

كما أكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة عدم اعترافه بالبرلمان الذي وصفه بـ “الصوري” “الذي يعمل في ظلّ تعتيم إعلامي، بلا شرعية ولا مصداقية ولا صلاحيات”.

وأكّدت الحركة أن “خيارات سلطة 25 جويلية وسياساتها أوقعت البلاد في العزلة وهي تدفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نحو الانهيار وتزيد كل يوم من تفشّي الفقر واليأس” وفق بلاغ صادر في الغرض.

وجددت “التمسّك بالنضال السلمي إلى جانب كل القوى الوطنية من أجل استعادة الديمقراطية التي توحّد التونسيين والتونسيات، ومن أجل منع تراجع البلاد إلى مربّع الاستبداد والدكتاتورية” وفق ما جاء في البيان.