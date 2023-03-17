خيري: “حققنا نجاحات كبيرة في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء”

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وأوضح في تصريح لبرنامج اكسبراسو على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أنه تم توفير تمويلات للمجامع، معتبرا أنّ المقاربة كانت ناجحة من خلال تحقيق الأهداف الموضوعة وتجاوزها.
وأضاف “حققنا أكثر من 100 شراكة في حين أن الهدف كان 15 خلال سنتين في فترة الجائحة، وبعض الأسواق كانت ديناميكية أكثر مثل كينيا حيث حققنا نجاحات كثيرة”.
وتابع “لاحظنا أنّ غياب النساء عادة فيما يتعلق بالتصدير نظرا لصعوبة التمويل وتعقيد الأسواق في دول إفريقيا جنوب الصحراء، لذلك قررنا دعم مجامع نسائية وبدأنا العمل منذ 2021”.
وأكّد مدير بمشروع GIZ-PEMA تقديم الدعم التقني والمالي لهذه المجامع والتي تضع خطط عمل للتوجه إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 2
قالت مديرة التعاون مع افريقيا بوزارة التجارة بشرى اللجمي اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إنّ الوزارة تقوم بإعداد الأطر القانونية لتسهيل إكتساج الأسواق الإفريقية. وفي تصريح لبرنامج اكسبراسو على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أشادت اللجمي بهذه المجامع النسائية في قطاعات إعتبرتها ذات أولولية واستراتيجية بالنسبة للنسيج الإقتصادي التونسي. وأضافت "فخورون بأن المرأة التونسية صاحبة الأعمال أصبحت مهتمة بالسوق […]