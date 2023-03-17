خيري: “حققنا نجاحات كبيرة في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء”

قال ماجد خيري مدير بمشروع GIZ-PEMA أنّ العمل إنطلق من خلال دعم مجامع في عديد القطاعات ووضع خطة عمل للتوجه نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح في تصريح لبرنامج اكسبراسو على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أنه تم توفير تمويلات للمجامع، معتبرا أنّ المقاربة كانت ناجحة من خلال تحقيق الأهداف الموضوعة وتجاوزها.

وأضاف “حققنا أكثر من 100 شراكة في حين أن الهدف كان 15 خلال سنتين في فترة الجائحة، وبعض الأسواق كانت ديناميكية أكثر مثل كينيا حيث حققنا نجاحات كثيرة”.

وتابع “لاحظنا أنّ غياب النساء عادة فيما يتعلق بالتصدير نظرا لصعوبة التمويل وتعقيد الأسواق في دول إفريقيا جنوب الصحراء، لذلك قررنا دعم مجامع نسائية وبدأنا العمل منذ 2021”.

وأكّد مدير بمشروع GIZ-PEMA تقديم الدعم التقني والمالي لهذه المجامع والتي تضع خطط عمل للتوجه إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.